Trump amenaza a México con arancel del 5% si no entrega agua del Río Bravo a EU

WASHINGTON (apro). – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición a México de una tarifa arancelaria del 5%, por incumplimiento de sus adeudos de agua bajo el tratado que data de 1944, en detrimento de los agricultores del estado de Texas.

“Estados Unidos necesita que México libere 200 mil pies-acres de agua antes del 31 de diciembre y el resto deberá pagarlo después. Hasta ahora, México no está respondiendo y es muy injusto para los agricultores de Estados Unidos quienes merecen la muy necesitada agua. Es por esto que he autorizado la documentación para imponer una tarifa del 5% a México si esta agua no es liberada INMEDIATAMENTE”, anunció Trump en su cuenta personal de la red Truth Social.

La imposición del arancel ocurre a menos de 24 horas de haber elogiado a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con quien se reunió brevemente el pasado 5 de diciembre en Washington en el marco del sorteo de grupos del Mundial de Futbol 2026.

“México continúa violando nuestro tratado integral de aguas y esta violación daña seriamente a las cosechas y ganada de nuestro hermoso estado de Texas”, indicó Trump en su mensaje cibernético.

Hace unos días el propio presidente de Estados Unidos se había quejado del incumplimiento y violación del Tratado de 1944 por parte del gobierno de la presidenta Sheinbaum.

El conflicto entre Estados Unidos y México por el agua es cíclico, cada año los agricultores del sur estadunidense y del norte mexicano, se quejan incumplimientos y violaciones del Tratado de 1944.

“México sigue debiendo a Estados Unidos 800 mil pies acres de agua para incumplir con nuestro tratado en los últimos cinco años”, matiza Trump en su mensaje.

Expertos en la materia han insistido en que el Tratado de 1944 necesita actualizarse porque esta muy ajeno a la realidad y a las necesidades de agua que se tienen por el sector agrícola y ganadero tanto de los Estados Unidos como de México.

“Cuanto más tarde México para liberar el agua, más serán afectados nuestros granjeros. México tiene la obligación de resolver esto ahora”, concluyó Trump al anunciar la imposición del arancel del 5%.