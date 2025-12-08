Una ola mata a cuatro personas y deja a una desaparecida en Tenerife, España (Videos)

Una ola mata a cuatro personas y deja a una desaparecida en Tenerife, España. Foto: Captura de video

MADRID (AP).- Cuatro personas murieron y una continúa desaparecida después de que una poderosa ola arrastró a un grupo de bañistas mar adentro mientras estaban en una popular piscina de agua salada en la rocosa costa occidental de la isla española de Tenerife, informaron este día las autoridades españolas.

Los equipos recuperaron tres cadáveres el domingo: un hombre de 35 años, una mujer de 55 y otro hombre del que no se proporcionó información, durante una importante operación de rescate que utilizó motos acuáticas y helicópteros para localizar y recoger a todos los que fueron arrastrados al mar. La cuarta persona, una mujer, falleció el lunes, un día después de ser reanimada en el lugar y trasladada en helicóptero a un hospital.

No se brindó información adicional sobre la identidad de las víctimas.

La piscina de Isla Cangrejo, en la costa tinerfeña de Los Gigantes, es muy popular entre los turistas extranjeros, según medios locales. Rodeada de roca volcánica por un lado y aislada del mar por el otro, la piscina se encuentra casi al nivel del mar y puede ser muy peligrosa con mar gruesa, cuando las grandes olas pueden superar fácilmente la barrera de cemento.

Los medios locales informaron que había una alerta meteorológica por mar gruesa en el momento en que los bañistas fueron arrastrados mar adentro. Un medio informó que la piscina había estado cerrada al público desde el 3 de diciembre.

Los residentes de la zona afirmaron que los bañistas habían ignorado las señales y las vallas instaladas para impedir el acceso a la piscina debido a las condiciones meteorológicas. Dijeron que es muy difícil para cualquier persona arrastrada mar adentro encontrar un punto de apoyo en las rocas resbaladizas justo debajo de la piscina.

“La gente... no sabe cómo está el mar aquí ni el peligro de la poza, porque hay rocas abajo sobre las que la gente se cae y no puede volver a subir. Es muy peligroso”, dijo un residente de la zona que no quiso dar su nombre.

Emilio Navarro, alcalde de Santiago Del Tiede, ofreció sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que los equipos de rescate continuaban el lunes la búsqueda del nadador desaparecido.

Dijo que las autoridades toman medidas para advertir a los bañistas de los peligros y disuadirlos de utilizar la piscina durante el mar embravecido.