Brigitte Macron, primera dama de Francia, enfrenta críticas por insultar manifestantes feministas

PARÍS (AP).- Brigitte Macron enfrentó críticas luego de que surgiera un video en el que se la ve usando un insulto para denunciar a manifestantes feministas.

La escena filmada el domingo 7 de diciembre muestra a la primera dama de Francia discutiendo entre bastidores en el teatro Folies Bergère de París con Ary Abittan, actor y humorista francés previamente acusado de violación, antes de una actuación que este estaba a punto de ofrecer. La noche anterior, activistas feministas habían interrumpido su espectáculo con gritos de "¡Abittan, violador!".

Antes de la actuación del domingo, Brigitte Macron le preguntó cómo se sentía. Cuando él dijo que tenía miedo, ella hizo una referencia despectiva y sexista a las mujeres, añadiendo: "Las echaremos".

??? Brigitte Macron califica de «zorras estúpidas» a un grupo de feministas que irrumpieron en un espectáculo pic.twitter.com/l17x2RL00x — ABC.es (@abc_es) December 9, 2025

Su oficina dijo en un comunicado que ella había estado tratando de calmar sus nervios: "Como muestra el video, la única intención de la Sra. Macron era tranquilizar a un artista que, en su camerino antes de subir al escenario, acababa de decirle: 'Tengo miedo', porque su espectáculo había sido interrumpido la noche anterior".

De ninguna manera ataca una causa. Sin embargo, desaprueba los métodos radicales empleados para impedir que un artista actúe en el escenario, como ocurrió el sábado por la noche.

El grupo de campaña feminista “Nous Toutes” (“Todos nosotros”) dijo que sus activistas interrumpieron el espectáculo de Abittan para protestar contra lo que describió como “la cultura de la impunidad” en torno a la violencia sexual en Francia.

Los magistrados dieron por terminada la investigación de la acusación de violación de 2021 contra Abittan por falta de pruebas en 2024, una decisión que luego fue confirmada en apelación en enero de este año, según los medios franceses.

En un comunicado en Instagram, Nous Toutes declaró: «Denunciamos los locales que extienden una alfombra roja a los hombres acusados ??de violación, normalizando la violencia sexista y sexual. Es un insulto público a las víctimas. Víctimas, les creemos. Violadores, ¡no los perdonamos!».

Los opositores del presidente Emmanuel Macron en el ala izquierda de la política francesa criticaron el uso de un insulto sexista por parte de su esposa y algunos dijeron que ella debería disculparse.

Entre los críticos se encontraba el expresidente francés François Hollande. En declaraciones a la emisora ??RTL, Hollande declaró: "Hay un problema de vulgaridad".

Pero en la extrema derecha francesa, el diputado del Agrupamiento Nacional Jean-Philippe Tanguy dijo que los comentarios de Brigitte Macron fueron hechos en privado y “robados”.