EU desmantela una red de contrabando de chips de IA de Nvidia vinculada a China

MADRID (EUROPA PRESS) - Las autoridades de Estados Unidos informaron del desmantelamiento de una red vinculada a China de contrabando de tecnología de inteligencia artificial, incluyendo la exportación de unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, que ha supuesto el arresto de dos empresarios de origen chino.

Según indicó el Departamento de Justicia de EEUU, la denominada 'Operación Gatekeeper' permitió desmantelar la red de contrabando de tecnología de IA hacia China y otros destinos restringidos, así como la incautación de más de 50 millones de dólares (43 millones de euros) en GPU avanzadas.

En este sentido, el empresario Alan Hao Hsu, residente de Missouri City, y su empresa, Hao Global, se declararon culpables de contrabando y actividades de exportación ilegal el pasado 10 de octubre. Hsu y Hao Global recibieron más de 50 millones de dólares en transferencias bancarias procedentes de China para financiar el plan, que supuso el envío de las GPU a la República Popular China, Hong Kong y otros destinos, infringiendo las leyes de exportación de Estados Unidos.

Según documentos judiciales ahora desclasificados, entre octubre de 2024 y mayo de 2025, Hsu y otros exportaron e intentaron exportar GPU Tensor Core Nvidia H100 y H200, utilizadas para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento, con un valor de al menos 160 millones de dólares (137 millones de euros), sujetas a control de exportación, para lo que falsificaron la documentación, clasificando erróneamente la verdadera naturaleza de las mercancías y sus destinatarios para ocultar el destino final de las GPU.

Asimismo, en la misma operación también se ha arrestado a los ciudadanos de origen chino Fanyue Gong, residente en Nueva York, donde posee una empresa tecnológica, y Benlin Yuan, ciudadano canadiense y consejero delegado de una empresa de servicios informáticos filial de una importante empresa china de TI.

Según los cargos, Gong y Yuan también habrían conspirado de forma independiente con empleados de una empresa de logística con sede en Hong Kong y una empresa de tecnología de IA con sede en China para eludir los controles de exportación estadounidenses.

Alan Hao Hsu se enfrenta a hasta 10 años de prisión, mientras que la sociedad Hao Global podría ser multada con hasta el doble de las ganancias brutas del delito, mientras que Yuan enfrenta una condena de hasta 20 años de prisión y Gong se enfrenta a un máximo de 10 años de encarcelamiento.

"Estados Unidos ha enfatizado desde hace mucho tiempo la importancia de la innovación y es responsable de una increíble cantidad de tecnología de vanguardia, como los chips informáticos avanzados que hacen posible la IA moderna", declaró el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

"Esta ventaja no es gratuita, sino el resultado del arduo trabajo y sacrificio de nuestros ingenieros y científicos. La División de Seguridad Nacional, junto con nuestros socios, aplicará rigurosamente nuestras leyes de control de exportaciones y protegerá esta ventaja", añadió.

El anuncio del desmantelamiento de la red de contrabando coincidía con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar este lunes a Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas.

"Esta política", ha asegurado Trump, "respaldará el empleo estadounidense, fortalecerá la industria manufacturera estadounidense y beneficiará a los contribuyentes estadounidenses". El presidente también ha precisado que "el Departamento de Comercio está ultimando los detalles, y el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses".

Permitir la venta de H200 a China representa una victoria para Nvidia en su intento de que Trump y el Congreso flexibilicen los controles de exportación que le han impedido vender sus chips de IA a la segunda economía más grande del mundo. Su fundador, Jensen Huang ha forjado una estrecha relación con Trump desde las elecciones de noviembre de 2024 y ha utilizado estos vínculos para argumentar que las restricciones solo benefician a las empresas chinas líderes como Huawei Technologies Co.