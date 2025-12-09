María Corina Machado recibirá en persona el Nobel de la Paz en Oslo

OSLO (apro). El Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, dijo a la prensa el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, para gran sorpresa de asistentes a la ceremonia así como para medios de comunicación.

Se pensaba que Edmundo González, presidente legítimo de Venezuela a quien el dictador Nicolás Maduro robó las últimas elecciones celebradas en julio de 2024, sería quien recibiría tan estimado galardón. Sin embargo, tanto los organizadores del Nobel de la Paz, Maduro y hasta el ministro del interior venezolano Diosdado Cabello, confirmaron que María Corina lo recibiría en persona.

El portavoz cel Nobel dijo a la prensa que por razones de seguridad la institución no podía proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, quien vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada. Es por ello que la espectativa aumenta conforme se acerca la ceremonia que tendrá lugar el 10 de diciembre a las 13H00 tiempo local de Oslo.

Los asistentes a la ceremonia

Está previsto que Edmundo González, compañero de causa de María Corina desde hace varios años, también asista a la ceremonia con miembros de su familia. Recordemos que González se enfrentó a Maduro en las urnas durante las elecciones de julio de 2024.

A la capital noruega han llegado jefes de estado, funcionarios de gobierno, diplomáticos y periodistas de diversas partes del mundo, quienes especulan sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la salida de la galardonada de su país natal, en qué condiciones se encuentra y, sobre todo, si podrá regresar a Venezuela después de recibir el Nobel.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

Luego de hacer el anuncio se desató una polémica pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba seguro de recibir tan preciada distinción luego de sus esfuerzos por tratar de que Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, cumpliera con poner alto a los ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Asimismo, Trump ha intentado convencer a Vladimir Putin, el presidente ruso, de retirarse del territorio ucraniano, luego de haberse apropiado de buena parte de su territorio, lo que le echó en cara Vladimir Zelenzky en una de sus visitas a la Casa Blanca que se hizo viral porque el líder ucraniano dejó la Casa Blanca en plena conferencia de prensa y lo dejó con la palabra en la boca.

¿Quiénes más asisten a la ceremonia del Nobel de la Paz?

Representantes de la Unión Europea y de todos los rincones de la Tierra estarán presentes en la ceremonia. Hasta ahora no es claro quién asistirá representando a México.

Entre otros, el presidente argentino, Javier Milei, anunció que asistirá el próximo 10 de diciembre en Oslo a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado.

“La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad”, expresó este sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno de Milei, al confirmar la presencia del mandatario en la ceremonia.

“Un viaje peligroso”

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado dejó en claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de “un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio”, por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado mes de octubre al diario noruego ‘Dagens Næringsliv’ que para poder viajar a este país nórdico, Venezuela debía ser “libre” y dijo que mientras Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

Manifestaciones en apoyo a Machado

Por otra parte, un centenar de personas participó el sábado pasado en una marcha en Barcelona y Madrid organizada por el partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, Vente Venezuela, en respaldo a la opositora y a la “paz y la libertad”.

Los convocantes además ensalzaron la “defensa de los derechos democráticos” por parte de Machado y “su papel en la búsqueda de una transición pacífica de la dictadura a la democracia”.

“Todos los venezolanos que queremos libertad y democracia sentimos esperanza y nos vemos reflejados en ese reconocimiento que le hacen a María Corina”, dijo a la prensa el opositor Leopoldo López, que reside en Madrid y que el pasado octubre vio revocada su nacionalidad por parte del Gobierno venezolano.

El Ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, encendió la polémica al asegurar que la líder opositora María Corina Machado habría abandonado el país. Según Cabello, Machado habría utilizado un avión con inmunidad diplomática para su salida.

Según Maduro la laureada dio algunos detalles extras sobre su salida:

“María Corina duró entre el viernes pasado y el lunes 72 horas sin responder llamadas ni conectarse, ni un audio, ni un emoji (…) eso solo significa una cosa: se está moviendo, lo demás es postureo para redes y consumo de su fan club”.

Diosdado Cabello dice que María Corina Machado salió del país, esto reveló:

“Los preparativos para el show de la semana que viene de María Corina Machado, ese espectáculo de alfombra roja donde recogerá el premio que parece más comprado que ganado, están listos desde hace rato”, dijo Cabello en su programa televisivo.

“El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está La Sayo, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero con la misma elegancia con la que Inmundo (Edmundo González) gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática”, reveló.