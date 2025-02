Siete muertos y 19 heridos por el accidente de ambulancia aérea mexicana en Filadelfia

FILADELFIA (AP).— Las autoridades revisaron automóviles quemados y escombros carbonizados el sábado para recopilar pistas que pudieran explicar por qué una ambulancia aérea explotó en una bola de fuego al estrellarse en Filadelfia, dejando sin sobrevivientes a bordo.

Podrían pasar días —o más— hasta que las autoridades puedan confirmar el número de muertos y heridos, afirmó Adam Thiel, director administrativo de la ciudad. Hasta el sábado por la mañana, los funcionarios confirmaron siete muertos —seis en el jet, una persona en tierra— y 19 heridos.

La escena del accidente cubría una amplia área, y las autoridades trabajaban para evaluar los daños, indicó Thiel. Los equipos iban de casa en casa inspeccionando las viviendas de la zona. El avión se estrelló en una intersección concurrida cerca del Roosevelt Mall en una zona densamente poblada.

Es “totalmente posible” que haya cambios en las cifras de víctimas, sostuvo Thiel. Hay “muchas incógnitas” sobre quién estaba dónde en las calles del vecindario cuando se estrelló el avión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que las seis personas a bordo del jet de transporte médico murieron. Todas las víctimas eran de México.

El sábado, en una declaración en la plataforma de redes sociales X, Sheinbaum confirmó las muertes.

“Lamento el fallecimiento de seis mexicanos en el accidente aéreo en Filadelfia, Estados Unidos. Las autoridades consulares están en contacto permanente con los familiares; he pedido a la Secretaría de Relaciones Exteriores que apoye en todo lo que se requiera. Mi solidaridad con sus seres queridos y amigos”, escribió la mandataria.

También hubo víctimas en tierra. La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle Parker, señaló que una persona que estaba en un automóvil murió y 19 más resultaron heridas.

El jet transportaba a una niña que acababa de completar un tratamiento en el hospital Shriners Children’s, su madre y cuatro miembros de la tripulación.

“La paciente había recibido atención de Shriners Children’s Philadelphia y estaba siendo transportada de regreso a su país de origen en México en una ambulancia aérea contratada cuando ocurrió el accidente”, indicó en un comunicado el portavoz de Shriners, Mel Bower. “Por razones de privacidad, no podemos decir más sobre la paciente y su familia en este momento”.

Tijuana era el destino final del vuelo después de una parada en Missouri.

Jet Rescue Air Ambulance tiene su base en México y opera tanto allí como en Estados Unidos. Operaba el Learjet 55, que estaba registrado en México.

Shai Gold, portavoz de Jet Rescue, indicó que una tripulación experimentada operaba el avión y que todas las tripulaciones de vuelo se someten a un entrenamiento riguroso.

“Cuando ocurre un incidente como este, es impactante y sorprendente”, dijo Gold a The Associated Press. “Todos los aviones están mantenidos, no se escatima en gastos porque sabemos que nuestra misión es crítica”.

El accidente ocurrió solo dos días después del desastre aéreo más mortal en Estados Unidos en una generación. El miércoles por la noche, un jet de American Airlines que transportaba a 60 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación colisionó en el aire en Washington, D.C., con un helicóptero del Ejército que llevaba a tres soldados. No hubo sobrevivientes.

El accidente de Filadelfia fue el segundo incidente fatal en 15 meses para Jet Rescue. En 2023, cinco miembros de la tripulación murieron cuando su avión se salió de una pista en el estado central mexicano de Morelos y se estrelló contra una ladera.

En Filadelfia, una cámara de timbre capturó un video del avión precipitándose en una estela blanca y explotando al impactar el suelo cerca de un centro comercial y una carretera principal.

“Todo lo que escuchamos fue un fuerte rugido y no sabíamos de dónde venía. Solo nos dimos la vuelta y vimos la gran columna”, relató Jim Quinn, el dueño de la cámara de timbre.

El accidente ocurrió a menos de 5 kilómetros del Aeropuerto del Noreste de Filadelfia, que sirve principalmente a jets de negocios y vuelos chárter.

El Learjet 55 desapareció rápidamente del radar después de despegar del aeropuerto a las 6:06 p.m. y alcanzar una altitud de 487 metros. Estaba registrado a nombre de una empresa que opera como Med Jets, según el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Aware.

Poco después de las 6 p.m., un audio grabado por LiveATC captó a un controlador de tráfico aéreo diciendo a “Medevac Medservice 056? que girara a la derecha al despegar. Unos 30 segundos después repite la solicitud antes de preguntar, “¿estás en frecuencia?” Minutos después, el controlador dice: “Tenemos una aeronave perdida. No estamos exactamente seguros de qué ocurrió, así que estamos tratando de averiguarlo. Por ahora el campo va a estar cerrado”.

Michael Schiavone, de 37 años, estaba en su casa en Mayfair, un vecindario cercano, cuando escuchó un fuerte estruendo y su casa tembló.

“Hubo una gran explosión, así que pensé que estábamos siendo atacados por un segundo”, relató.

Jet Rescue, que proporciona servicios globales de ambulancia aérea, trasladó al miembro del Salón de la Fama del béisbol David Ortiz a Boston después de que fue baleado en la República Dominicana en 2019 y estuvo involucrado en el transporte de pacientes críticamente enfermos con COVID-19.

La agencia de aviación estadunidense apuntó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte liderará la investigación. La junta dijo que un investigador llegó el viernes y más funcionarios estarían allí el sábado.