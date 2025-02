Un menor palestino muerto y dos heridos por el ataque de un dron israelí en Yenín

MADRID (EUROPA PRESS) .- Un niño de 14 años murió y dos personas más han resultaron heridas por el bombardeo de un dron israelí sobre la ciudad palestina de Yenín, en el norte de Cisjordania.

La Media Luna Roja palestina informó de que su personal trasladó al menor y a los dos heridos, tras el ataque, ocurrido en la parte oriental de la ciudad, según recogió la agencia de noticias palestina WAFA.

The Israeli occupation army has detonated additional homes in Jenin refugee camp as part of its ongoing offensive for the 12th consecutive day. pic.twitter.com/d12tjvcCWf