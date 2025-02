Así chocó el jet del cantante de Mötley Crüe con otra aeronave en su aterrizaje; un muerto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos una persona murió y tres resultaron heridas en Scottsdale, Arizona, como consecuencia de un accidente aéreo este lunes con la colisión de dos avionetas al aterrizar en el aeropuerto de la localidad.

Una de las aeronaves involucradas en el accidente pertenece a Vince Neil, cantante de la banda de glam metal Mötley Crüe, de acuerdo con la prensa local y de espectáculos.

El jefe del Departamento de Bomberos de Scottsdale confirmó que el accidente, del que recibió un primer aviso a las 16.39 horas (hora local), afectó a un total de cinco personas, de las cuales por el momento sólo ha fallecido una.

Mientras, tres personas están recibiendo tratamiento médico y otra sigue atrapada en uno de los vehículos siniestrados.

"Dos personas fueron llevadas de forma inmediata a un centro de traumatología, una más se encuentra en condición estable en un hospital local. Todavía estamos trabajando para extraer a una persona de uno de los aviones", señaló durante una rueda de prensa.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), por su parte, abrió una investigación para esclarecer las causas de la colisión, que ha involucrado a dos aeronaves privadas, un 'Learjet 35A' y un 'Gulfstream 200'.

En un comunicado, el organismo informó que el primero de ellos "se salió de la pista después de aterrizar y se estrelló" contra el otro. El tráfico aéreo en el aeropuerto de Scottsdale se detuvo temporalmente.

El avión privado de Vince Neil se estrelló en el aeropuerto de Arizona, pero el líder de Mötley Crüe no estaba en el avión; sin embargo, su novia, que viajaba en la aeronave, sobrevivió, reportó el portal de espectáculos estadunidense TMZ.

El jet privado propiedad del integrante de Mötley Crüe, en el que viajaba su novia, se salió de la pista en el aeropuerto de Scottsdale y se estrelló contra otro avión, lo que dejó una persona muerta y varias heridas.

El momento del impacto fue captado en video, el cual viralizó en redes sociales.

NEW: Video shows the moment a Learjet—registered to Chromed in Hollywood, which is registered in Wyoming with a principal agent listed as Vince Neil—crashed into a plane at Scottsdale Airport.https://t.co/ERNb9pw765 pic.twitter.com/Cvajjy7y9L — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 11, 2025