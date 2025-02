Google Maps actualiza el nombre de Golfo de México a Golfo de América

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El lunes 10 de febrero, la plataforma Google Mapsimplementó el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América (Golfo de Estados Unidos); la alteración únicamente es visible para los usuarios de Estados Unidos.

El pasado 20 de enero, el magnate republicano firmó la orden ejecutiva 14172, donde se anunció que se tomarían las acciones apropiadas para renombrar la cuenca oceánica. La aplicación de mapas ya realizó la actualización correspondiente.

Esto dice la carta con la que Sheinbaum busca convencer a Google de no renombrar el Golfo de México

Google informó que los nombres que los usuarios visualizan en Maps, se basan en la ubicación del país de cada uno, que se determina a partir de la información del sistema operativo de los teléfonos y diversos dispositivos.

“En los Estados Unidos, el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, por sus siglas en inglés) ha actualizado oficialmente ‘Golfo de México’ a ‘Golfo de América. (...) Las personas que usan Maps en los EU, verán ‘Golfo de América’, y las personas en México verán “Golfo de México”. Todas las demás personas verán ambos nombres”, anunció la compañía en un comunicado.

La modificación fue en respuesta a una de las promesas que realizó Trump al asumir la presidencia, asegurando que haría la renovación en favor de “restaurar el orgullo estadunidense”. Esta sustitución deberá adaptarse en mapas oficiales y en las comunicaciones federales del país.

Además, durante su viaje a Nueva Orleans para el Super Bowl, el mandatario de EU firmó un decreto histórico, proclamando el 9 de febrero como el “Día del Golfo de América”:

HAPPY GULF OF AMERICA DAY! ???? pic.twitter.com/hFGMBRKh4S

Este suceso generó una fuerte controversia en México; el gobierno expresó su rechazo y envió una carta al director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, pidiendo que se respete el nombre original del golfo.

Si bien Donald Trump no ha comentado nada al respecto de la actualización en la aplicación, la Casa Blanca publicó un video en X donde muestra la nueva denominación “correcta” en su país, así como una captura de Maps donde ya es visible el cambio.?

G?u?l?f? ?o?f? ?M?e?x?i?c?o? ?

GULF OF AMERICA ? pic.twitter.com/WyyEEqFGN2 — The White House (@WhiteHouse) February 10, 2025