Así fueron los aterradores momentos que vivió un joven cuando una ballena se lo tragó

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Adrián Simancas, el joven venezolano de 23 años que fue tragado por una ballena, narró en una entrevista lo que vivió durante los terroríficos segundos en los que fue engullido por el animal. "Ya no podía pelear para evitar que me comiera porque ya me había comido”, narró sobre la experiencia.

Adrián navegaba en kayak con su padre por el Estrecho de Magallanes, en las costas del sur de Chile. Habían terminado de cruzar la Bahía del Águila, cuando Dell Simancas, el padre, empezó a grabar el recorrido con una cámara que llevaba clavada en la popa fija de la pequeña embarcación.

Fue momentos después cuando, en un instante y sin ser vista, la ballena apareció y engulló a Adrián con todo y kayak.

“Alcancé a ver un color azul oscuro y un blanco. Sentí una textura babosa, que me alcanzó a rozar la cara. En ese momento, cerré los ojos esperando un impacto, pero sentí más bien como que me volteaba (…) Pasé un segundo, dándome cuenta de que estaba dentro de la boca de algo, que quizás me había comido, que podría haber sido una orca o un monstruo marino”, narró Adrián a "BBC Mundo".

El joven compartió que mientras estaba en la boca del cetáceo pensó en la posibilidad de sobrevivir aún dentro de la ballena, como Pinocho.

Unos segundos después, la ballena lo escupió y pudo regresar a la superficie. Fue en ese momento cuando realmente sintió miedo, de acuerdo con lo que contó a la agencia AP. "Me di cuenta de que no me había comido, de que no era un depredador", dice Adrián, quien cree que la ballena puede haber estado jugando o moviéndose entre ellos por curiosidad.

Todo sucedió tan rápido que el padre apenas se percató. "Cuando me volteo, no veo a Adrián. Me preocupo por un segundo. Hasta que lo veo saliendo del mar hacia arriba. Después veo algo, un cuerpo, que interpreté enseguida que lo más probable era que fuese una ballena por su tamaño", dijo el padre.

En todo momento, Dell mantuvo la calma, con lo que ayudó a su hijo a tranquilizarse. Los hombres pudieron realizar las maniobras de rescate y regresaron a la costa. Una vez a salvo, observaron las imágenes del impactante momento que acababan de experimentar.

El joven expresó que ver el video fue “otro shock”, ya que en el momento no pudo apreciar el lomo ni la aleta de la ballena. “Yo no la vi, la escuché. Eso me puso nervioso. O quizás sí la vi y se me borró de la mente. Pero después con el video me di cuenta de que efectivamente se mostró ante mí con un tamaño enorme que, quizás, si hubiese visto me hubiese asustado mucho más”, contó a "BBC Mundo".

Padre e hijo llegaron a Chile hace más de 7 años, desde Venezuela, con la idea de mejorar su calidad de vida. Pero nunca se hubieran imaginado vivir una experiencia así con una ballena en las frías aguas de la Patagonia.

"Fue un encuentro con la fauna en una región en el fin del mundo", dijo Adrián Simancas.