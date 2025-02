La Casa Blanca publicó un “poema” antimigrante en San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, la Casa Blanca compartió a través de sus redes sociales un “poema” dirigido a las personas que busquen llegar de manera ilegal a Estados Unidos.

En el peculiar mensaje se lee: “Roses are red, violets are blue, come here illegally and we'll deport you” (Las rosas son rojas, las violetas son azules, ven aquí ilegalmente y te deportaremos).

El mensaje, además, viene acompañado con las fotografías de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la de Tom Homan, responsable del control de las fronteras de la Administración estadunidense.

Esta acción no es aislada, forma parte de una estrategia de la administración estadunidense para intensificar las deportaciones. Trump prometió en su campaña electoral llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia del país y Homan es el encargado de implementar su política.