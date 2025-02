Un dron impacta contra la central nuclear de Chernóbil y provoca incendio (Video)

MADRID, (EUROPA PRESS).- El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó este viernes el impacto de un dron en el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil, situada en el norte de Ucrania y que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia.

El organismo señaló en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el suceso tuvo lugar en torno a las 1:50 horas (hora local), cuando el dron impactó contra el tejado del sarcófago de protección, "provocando un incendio", pero sin causar víctimas.

"Personal de seguridad contra incendios y vehículos respondieron en minutos. En estos momentos no hay indicaciones de la fisura en la contención interior del sarcófago de protección", indicó, antes de resaltar que "los niveles de radiación dentro y fuera son normales y estables". "El OIEA sigue supervisando la situación".

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8