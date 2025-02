Milei promociona criptomoneda y recula tras sospechas de ser una posible estafa

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó el sábado en la red social X un token (ficha o moneda digital) de criptomonedas, argumentando que ayudará a "incentivar el crecimiento de la economía argentina", pero después lo eliminó ya que el mencionado token funciona con blockchain, una tecnología descentralizada que permite las transacciones sin necesidad de intermediarios.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", escribió el mandatario, al añadir que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)".