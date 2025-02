Oposición argentina pide investigar a Milei tras promocionar criptomoneda que se desplomó

BUENOS AIRES (France 24) .- La oposición de Argentina aseguró que reclamará al Congreso que investigue al presidente Javier Milei después de que sugirió, en sus redes sociales, invertir en una criptomoneda llamada Libra, que en minutos movió millones de dólares y luego se derrumbó. Milei posteriormente borró los mensajes en X y sus adversarios acusan de una presunta estafa virtual.

La polémica que envuelve al presidente de Argentina, Javier Milei, inició el viernes 14 de febrero cuando el mandatario publicó en sus cuentas de redes sociales un mensaje con el que promocionaba la criptomoneda denominada Libra.

"La Argentina Liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina", escribió Milei, a las 19:01, hora local, en su cuenta de X y otras plataformas, según reportó la prensa local.

En su publicación, Milei incluyó dos enlaces: uno a la página del proyecto; el otro, el tag del token promocionado. Además, adjuntó el contrato del token, que operó en billeteras de la cripto Solana, reportó el diario "Clarín".

La prensa argentina destacó que el jefe de Estado promocionaba así un proyecto de inversión en criptomonedas, el cual comenzó a funcionar a la misma hora.

Tras el espaldarazo público de Milei se produjo un furor, en medio del cual la criptomoneda movió millones de dólares en cuestión de minutos. Sin embargo, luego llegó la incertidumbre, cuando Libra se desplomó.

Posteriormente y ante el revuelo, el presidente borró el mensaje que había estado en sus redes sociales por alrededor de cinco horas. Además, el mandatario ofreció disculpas al interiorizarse que la criptodivisa podría estar atada a estafas virtuales, como denuncia la oposición.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, afirmó Milei en un mensaje publicado pasada la media noche de este sábado 15 de febrero.

La oposición argentina acusa a Milei de respaldar un presunto fraude

Pese a las disculpas del mandatario, sus críticos lo acusaron de respaldar una presunta estafa, con la que pocas personas habrían ganado millones de dólares, a costa de la inversión de miles de personas.

La expresidenta del país, Cristina Fernández, fue una de las primeras en señalar a Milei, cuando lo acusó de ser un “cripto estafador” y de convertir a “Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente”.

“Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, escribió la exmandataria.

Pero las consecuencias para Milei irían más allá de las fuertes críticas. La oposición pidió al Congreso investigar al mandatario por la presunta comisión de un delito.

“El presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos”, aseguró el presidente de la Coalición Cívica (CC, centro) y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, en la plataforma X, bajo un mensaje titulado: “Milei debe ser investigado en el Congreso”.

El legislador socialista y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ de Argentina, Esteban Paulón anunció en su cuenta de X que el próximo lunes 17 de febrero ingresará desde su espacio un pedido de juicio político contra el presidente.

“Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del presidente Javier Milei, presentamos un pedido de informes para que el jefe de Gabinete Guillermo Francos informe en Diputados sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”, publicó junto al proyecto a presentar.

Por su parte, fuentes del CC señalaron a la agencia de noticias EFE que presentarán un proyecto para armar una Comisión Especial Investigadora y analizar la situación, ya que consideran que la promoción de esa criptomoneda podría configurar “delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa”.

A las exigencias de una investigación se sumó Nicolás del Caño, uno de los líderes del Frente de Izquierda Unidad, quien pidió que se transmita por cadena nacional la posible “interpelación” de Milei ante la Cámara baja.

“Vamos a pedir la interpelación de Milei en el Congreso, que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado”, enfatizó del Caño en sus redes sociales.

Ante las hipótesis de un presunto hackeo, una alta fuente de la Casa Rosada entrevistada por el diario "Clarín" confirmó que el mensaje fue real, pero que se trata de un proyecto privado en el que Milei "no tiene nada que ver ni participa".

Con EFE y medios locales