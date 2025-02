Arrojan huevos a exprimer ministro y líder opositor de Georgia (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- Un grupo de personas lanzó este lunes varios huevos contra el exprimer ministro georgiano y fundador del partido opositor Para Georgia, Giorgi Gajaria, tras su llegada al Aeropuerto de Tiflis después de haber viajado a Alemania para asistir a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El incidente se produjo después de que Gajaria bajara del avión en la capital de Georgia y, según alertó el propio exmandatario, los responsables serían seguidores "histéricos" del partido gubernamental Sueño Georgiano.

Junto a él se encontraba el exembajador de Georgia en Alemania, Elguja Jokrishvili, que también se ha visto afectado, según han recogido varios medios de comunicación del país. El político georgiano, que ha asistido a varios paneles durante la cumbre en Múnich, acudió al encuentro a pesar de que las autoridades del país se negaron a estar presentes.

A mediados de enero, el líder opositor sufrió otro ataque a manos de un grupo de personas en la ciudad de Batumi, por lo que tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una fractura en la nariz y una conmoción cerebral. El caso está siendo investigado por la Fiscalía del país.

Citizens threw eggs at one of the opposition party leaders, Giorgi Gakharia and called him an "unprincipled agent who sold out the country" He returned from #Munich where he had a meeting with the Secretary General of the Council of Europe, Alain Berset