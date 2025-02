"Deporten a Musk, destronen a Trump": protestan en EU contra política de despidos (Video)

BOSTON (AP) — Cientos de personas sortearon las bajas temperaturas para manifestarse el lunes contra el presidente Donald Trump y sus políticas en las concentraciones correspondientes al feriado del Día de los Presidentes.

Bautizadas con el nombre de "No hay reyes en el Día de los Presidentes" por parte del Movimiento 50501, las más recientes protestas se llevaron a cabo menos de dos semanas después de un evento similar a nivel nacional el 5 de febrero, el cual atrajo a participantes en decenas de ciudades del país.

??HAPPENING NOW??

A protest organized by the 50501 Movement is taking place at the Utah State Capitol



Protests are in response to what organizers call the “Anti-democratic and illegal actions of the Trump Administration”



More on @KUTV2News at noon! pic.twitter.com/y8FEddVugm — Anneka Johns (@anneka_onair) February 17, 2025

Ambas manifestaciones denunciaron a Trump y a su asesor, el multimillonario Elon Musk que encabeza el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por su acrónimo en inglés), una organización externa al gobierno creada con el objetivo de recortar el gasto federal.

??#BREAKING: Thousands rally at the US Capitol against Elon Musk’s DOGE and President Trump. Protesters chant “Stop the coup” and “Elon Musk is a Nazi” as part of the 50501 movement opposing recent government actions. More rallies expected nationwide. #WashingtonDC pic.twitter.com/5t6KvdYqC5 — Homskyra (@homskyra) February 17, 2025

Casi mil personas marcharon en la nieve desde el Capitolio estatal en Boston hasta el Ayuntamiento, gritando consignas de "Elon Musk tiene que irse" y "¡No hay reyes en el Día de los Presidentes!". La temperatura estaba por debajo del punto de congelación.

Los manifestantes en Boston, algunos vestidos con atuendos de la época de la Guerra de Revolución de los años 1700, llevaban pancartas con leyendas como "Esto es un golpe" y "Los cobardes se inclinan ante Trump, los patriotas le hacen frente." Un cartel tenía una representación del Tío Sam diciendo "Quiero que te resistas".

"Pensé que era importante estar aquí en el Día de los Presidentes para defender lo que Estados Unidos representa", dijo Emily Manning, de 55 años, una ingeniera de Boston que participó en la manifestación junto con sus dos hijos adolescentes. "Los valores estadunidenses no son los valores de la plutocracia o de unos pocos ricos".

Los organizadores de las protestas del lunes, que se concentraron en las capitales estatales y en ciudades importantes como Washington, D.C.; Orlando, Florida; y Seattle, dijeron que estaban en contra de las "acciones antidemocráticas e ilegales del gobierno de Trump y sus aliados plutocráticos".

Endorsed by dozens of central Florida organizations, the protest is part of the 50501 Movement, which stands for 50 protests. 50 states. 1 movement. @MyNews13 pic.twitter.com/N8Jy1fuJT6 — Sasha Teman (@TemanSasha) February 17, 2025

Una pancarta en la manifestación en la que participaron cientos de personas en la capital del país decía: "Deporten a Musk, destronen a Trump".

Anti Trump shouts get drowned out by “Deport El*n Musk” pic.twitter.com/XNlDYXx7gh — Ryan Zickgraf (@ryan_zickgraf) February 17, 2025

Había manifestaciones programadas en varias ciudades donde las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación en momentos en que un vórtice polar se desplaza por el país.

Las marchas se produjeron después de una serie de órdenes ejecutivas de Trump y se llevaron a cabo apenas días después de que se reportaron recortes de personal en varias agencias federales como parte de un esfuerzo por reducir la fuerza laboral del gobierno.