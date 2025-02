Las claves del “criptogate” en Argentina, el escándalo que salpica a Javier Milei

(France 24).- Mensajes del presidente argentino, Javier Milei, promocionando la criptomoneda Libra, que se desplomó casi inmediatamente después de ser lanzada, desencadenaron una importante crisis política en el país que puede extenderse a los estrados judiciales.

El mandatario, acusado por sus adversarios de haber respaldado la presunta megaestafa, enfrenta una denuncia penal en Argentina y otra en Estados Unidos. La oposición también pidió al Congreso una investigación contra el jefe de Estado.

Continúa la controversia dentro y fuera de Argentina por el llamado 'criptogate'.

Desde el pasado viernes 14 de febrero, el presidente argentino, Javier Milei, enfrenta lo que los medios argentinos llaman el asunto más grave desde su elección a finales de 2023.

El mandatario, también economista, es acusado de presuntamente apoyar un "fraude" tras promocionar en redes sociales la criptomoneda Libra, que en cuestión de minutos movió millones de dólares, justo antes de desplomarse.

La prensa local reporta que un pequeño puñado de personas se beneficiaron con millones de dólares a costa de las pérdidas de miles de personas que invirtieron en la criptodivisa, incluidos ciudadanos en el extranjero.

France 24 les explica los puntos clave del caso que sacude al país y apunta fuertemente contra el mandatario argentino que encara una denuncia penal y una investigación en el Congreso.

Todo comenzó el viernes 14 de febrero cuando Javier Milei publicó en sus redes sociales un mensaje en el que promocionaba una criptomoneda llamada Libra.

En su publicación, Milei incluyó dos enlaces: uno a la página del proyecto; el otro, el tag de la criptomoneda. Además, adjuntó el contrato del token, que operó en billeteras de la cripto Solana, como recogió el diario 'Clarín'.

Los mensajes de Milei convencieron a miles de personas a invertir en la criptomoneda, que supuestamente debía sostener el emprendimiento en el país. Así, la divisa virtual movió millones de dorales en pocos minutos.

Sin embargo, la euforia financiera no duró y la Libra se desplomó poco tiempo después.

¿El resultado de la operación? Unos 40 mil ciudadanos sufrieron pérdidas que suman decenas de millones de dólares, mientras un pequeño puñado de personas se enriquecieron, en lo que ahora es investigado como una presunta megaestafa virtual.

Frente a la polémica creciente, Javier Milei encara desde una investigación en el Congreso hasta una denuncia penal en suelo argentino y otra demanda en Estados Unidos.

El mandatario borró su mensaje pocas horas después de su publicación y pidió disculpas tras indicar que no había "interiorizado" los detalles de Libra antes de recomendarla en sus redes sociales, pero eso no ha frenado las acciones en su contra.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)”, afirmó Milei en el mensaje, ofreciendo disculpas.