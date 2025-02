“Abandonen nuestro país ahora”: EU lanza millonaria campaña publicitaria contra migrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, anunció que se lanzará una campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional contra la migración indocumentada.

A finales de enero, la funcionaria encabezó una redada antiinmigrante en Nueva York y publicó un video en el que dijo “Sacando la basura de las calles”.

Representante del ala dura del gobierno de Trump contra la inmigración indocumentada, Noem publicó en sus redes sociales un video que acompañó con el siguiente mensaje.

“Esta noche, anuncio una campaña publicitaria multimillonaria a nivel nacional e internacional para advertir a los inmigrantes ilegales que abandonen nuestro país AHORA o se enfrentarán a la deportación y la imposibilidad de regresar a los Estados Unidos.

“Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes ilegales criminales para que no vengan a los Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados”.

En el video, Noem agradeció al presidente Donald Trump por asegurar la frontera y compartió un mensaje en su nombre.

“Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara: si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos.

“Durante demasiado tiempo, un liderazgo débil en Estados Unidos ha dejado nuestra frontera abierta, inundando nuestras comunidades con drogas, tráfico de personas y criminales violentos. Esos días han terminado.

“En el gobierno de Trump estamos defendiendo a las familias estadounidenses y restableciendo su seguridad.

“Si intentan ingresar ilegalmente, los atraparemos, serán expulsados y jamás regresarán. Sigan las leyes y encontrarán oportunidades. Si la violan, enfrentarán consecuencias”, advierte Noem.

Tonight, I’m announcing a nationwide and international multimillion-dollar ad campaign warning illegal aliens to leave our country NOW or face deportation with the inability to return to the US. This serves as a strong warning to criminal illegal aliens to not come to America. If… pic.twitter.com/VcVgJYfSKR — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 18, 2025