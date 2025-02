Edmundo González acusa a Maduro de usurpar el poder y del aumento de represión en Venezuela (Video)

GINEBRA (apro).- El presidente electo de Venezuela Edmundo González, quien resultó ganador en los comicios del 28 de julio de 2024, denunció a Nicolás Maduro por usurpar el poder y por el aumento de la represión en el país contra la oposición y quienes se perciben en contra del régimen.

“Como presidente electo, hoy me encuentro en el exilio porque el régimen ordenó mi arresto y militarizó el país para impedir mi regreso. Desde el 10 de enero, Maduro ha consolidado su golpe de Estado, usurpando un poder que no le pertenece y aumentando la represión para mantenerse en el control”, denunció el presidente electo de Venezuela Edmundo González en entrevista con Proceso.

“Hace menos de un año, yo era solo un ciudadano venezolano más, aferrado a la esperanza de ver a mi país recuperar la democracia. Hoy, me presento ante ustedes como el presidente electo de Venezuela, elegido por la abrumadora mayoría del pueblo venezolano el 28 de julio’’, dijo en el marco de su intervención en la Cumbre de Derechos Humanos que tiene lugar en Ginebra.

Y, sin embargo, se me impide ejercer el mandato que me fue confiado. Mi historia no es la única ni la más importante. Estoy aquí en representación de millones de venezolanos que han soportado persecución, exilio y represión, aferrados a la esperanza de recuperar su país”, deploró.