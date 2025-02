“¡Estoy en quiebra!": Víctimas de la “estafa” $LIBRA reclaman a Milei en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que el presidente de Argentina, Javier Mileo, difundió la criptomoneda $LIBRA en la red social X, inversionistas lo acusaron en redes sociales por haber perdido su dinero, después de que la criptomoneda se desplomó.

El pasado viernes, Javier Milei difundió un token (criptomoneda o moneda digital), argumentando que ayudaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos” en ese país.

"Yo no lo promocioné, lo difundí": Milei rompe el silencio sobre el fraude con criptomoneda $LIBRA

En la publicación, el mandatario incluyó un enlace a la página del proyecto y el tag de la criptomoneda, además, adjuntó el contrato del token, que operó en billeteras de la cripto Solana, como informó el diario argentino “Clarín”.

Tras la publicación de Milei, el valor del token, representado a través de la sigla “$LIBRA", se disparó en poco tiempo. Horas más tarde, la moneda digital se desplomó, dejando a un número reducido de inversionistas con ganancias millonarias, mientras que un porcentaje mayor sufrió pérdidas estimadas en más de 4 mil millones de dólares.

Los inversionistas

En redes sociales algunas víctimas de la presunta estafa millonaria se pronunciaron al respecto. El caso más viral fue el de “Ape”, un influencer conocido por hacer videos de consejos sobre inversiones, invitando a sus seguidores al mundo de las criptomonedas.

Ape publicó un video en X donde reveló que perdió su fortuna luego de invertir en $LIBRA. Expresó: “¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado!”. También lanzó una amenaza contra Javier Milei, asegurando: “¡Te voy a encontrar, me dejaste roto, no tengo nada!”.

El criptoinversionista dijo que tendrá que vender pertenencias lujosas como su reloj: “¡Tengo que vender mi Rolex, tuve que vender todo! ¡Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!”. Ape incluso arrojó una botella de vidrio como muestra de coraje.

El también influencer de cripto, el chileno Clemente Varas Collado también reportó pérdidas al haber confiado en la moneda digital: "Pensé que $LIBRA era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una memecoin sino algo más serio".

Después del desplome

Expertos financieros señalaron que la operación se había tratado de un “rug pull”, que en el mundo de las criptomonedas se trata de una estafa basada en la promoción de un activo financiero por parte de una persona conocida, en este caso el presidente argentino.

Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, tras incrementarse el valor, los inversores iniciales del “emprendimiento” retiraron el dinero y obtuvieron unos 87.4 millones de dólares y “en cinco horas se borraron más de 4 mil 400 millones de capitalización de mercado”.

Milei terminó borrando su mensaje y ofreció disculpas, asegurando que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”. Aseguró que su única intención era ayudar a emprendedores sin acceso al mercado económico formal; de igual manera negó estar directamente involucrado en el funcionamiento de la criptomoneda y haber obtenido beneficios de la operación.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025