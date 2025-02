Macron convoca a reunión de emergencia con líderes europeos por Ucrania y seguridad en el continente

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Ante el acercamiento entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión informal de emergencia este lunes en París con la cúpula de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), además de ocho jefes de Gobierno, para discutir la seguridad en Europa y la nueva realidad de la guerra de Ucrania.

Tras la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana, el presidente Macron organizó una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario General de la OTAN, Mark Rutte, de acuerdo con "Europa Press".

Al encuentro también acudieron ocho líderes europeos, entre ellos, los jefes de Gobierno de España, Pedro Sánchez; Alemania, Olaf Scholz; Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; Polonia, Donald Tusk, de Países Bajos y Dinamarca, además de Emmanuel Macron, de Francia.

Con la reunión, Macron busca iniciar un periodo de consultas entre líderes europeos sobre la situación en Ucrania y cuestiones de seguridad europea, que podrían continuar poco después en otros formatos, de acuerdo con información de Europa Press.

¿Por qué se convocó la reunión en París?

Durante la Conferencia de Múnich la semana pasada, salieron a relucir tensiones entre Estados Unidos y los países europeos en temas claves como el incremento del gasto en defensa, y la seguridad frente al conflicto en Ucrania.

A ello hay que añadir el polémico discurso pronunciado por el vicepresidente JD Vance el viernes, que habló de un retroceso de la libertad de expresión en Europa y de una persecución a políticas "alternativas” y aseguró que la mayor amenaza a Europa no venía de ningún actor externo, sino de dentro, de "la retirada de algunos de sus valores fundamentales; valores compartidos con Estados Unidos".

El político norteamericano también habló sobre la migración masiva en Europa y se refirió a los intentos por limitar discursos de odios como “censura”.

El Gobierno alemán interpretó el discurso como un respaldo tácito al partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Barrot, ministro de Exteriores francés, se sumó a las críticas del Gobierno alemán contra el vicepresidente de Estados Unidos, al declarar que "la libertad de expresión está garantizada en Europa".

El discurso del vicepresidente JD Vance y las declaraciones del secretario de Defensa Pete Hegseth la semana pasada cuestionaron tanto los compromisos de seguridad de Europa como sus principios democráticos fundamentales. Sobre ellos, el presidente Macron dijo que sus severas reprimendas y amenazas de no cooperación ante el peligro militar sacudieron el sistema.

Sin embargo, el punto crítico llegó cuando Trump decidió mantener conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con la esperanza de poner fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero sin incluir a Kiev en las reuniones ni a otros países europeos.

Funcionarios rusos y estadunidenses de alto nivel, incluidos los principales diplomáticos de ambos países, mantendrán conversaciones sobre la negociación de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, informó el Kremlin el lunes.

Las conversaciones, programadas para el martes en Arabia Saudí, están destinadas a allanar el camino para una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, calificó la semana como “un momento existencial. Es un momento en que Europa tiene que levantarse”.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abogó en Múnich por la creación de un ejército europeo y por incrementar la capacidad europea para la autodefensa, tras manifestar su temor de que Estados Unidos puede haberse vuelto un socio “poco confiable” para la comunidad europea.

Críticas a la reunión de emergencia en París

Algunas de las naciones de la Unión Europea (UE) se mostraron poco conformes con la reunión, que contó con la participación de sólo unos pocos mandatarios elegidos mientras que los otros 19 se quedaron fuera.

La presidenta eslovena Nataša Pirc Musar señaló que la lista selectiva de invitados era prueba de que los estados miembros de la UE no son tratados por igual. “Esta no es la Europa que merece respeto en el extranjero. Esta no es la Europa que sería un socio serio para el aliado norteamericano”, reclamó.

Para ciertas decisiones, la UE necesita el respaldo de los 27 países. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, un firme aliado de Putin, ya ha amenazado con usar su veto en varias ocasiones.

Un consejero presidencial de Macron, citado por los medios franceses, aclaró que este encuentro se convocó de manera restringida, con solo ocho países europeos, por motivos "prácticos", pero que, las próximas veces, la idea es que todos "puedan participar".