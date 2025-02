Cirujano francés será juzgado por el presunto abuso de 299 pacientes menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- El cirujano francés Joel Le Scouarnec será juzgado la semana próxima por haber abusado sexualmente de casi 300 niños durante sus décadas de carrera médica, principalmente en Bretaña. A pesar de una condena previa por posesión de imágenes de niños con contenido sexual abusivo y de las advertencias de sus colegas, Le Scouarnec siguió ejerciendo hasta su jubilación.

Joel Le Scouarnec, de 74 años, está acusado de abusar sexualmente de 299 niños entre 1989 y 2014, principalmente en la región de Bretaña, en Francia. La mayoría de las presuntas víctimas eran sus antiguos pacientes.

El excirujano ya está en la cárcel después de que un tribunal en 2020 lo declaró culpable de abusar de cuatro niños, incluidas dos de sus sobrinas.

En un juicio separado de cuatro meses que comienza el 24 de febrero, enfrenta acusaciones de que también agredió o violó a 299 pacientes, la mayoría mientras estaban bajo anestesia general en una docena de hospitales entre 1989 y 2014.

En total, de las 299 víctimas, 256 eran menores de 15 años; la más joven tenía un año y la mayor, 70.

Le Scouarnec nunca fue investigado durante su carrera, a pesar de una sentencia de 2005 en su contra, por poseer imágenes sexualmente abusivas de niños.

Los investigadores solo descubrieron sus presuntos delitos después de que se jubiló en 2017, cuando una niña de seis años lo acusó de violación, y la Policía encontró innumerables relatos de abusos en sus diarios.

Las víctimas y los defensores de los derechos de los niños dicen que el caso pone de relieve las fallas sistémicas que permitieron a Le Scouarnec cometer repetidamente delitos sexuales.

"¿Cuánta gente sabía que era un pedófilo y le permitía ejercer la medicina en contacto con niños?", declaró a la AFP una de las víctimas, que pidió el anonimato.

“Ellos lo sabían y no hicieron nada”, agregó.

"Le pedí que renunciara"

Le Scouarnec ejercía en la ciudad occidental de Lorient en 2004, cuando el FBI alertó a las autoridades francesas de que él estaba entre cientos de personas en Francia que habían estado consultando imágenes de abusos sexuales a niños en internet.

Al año siguiente, un tribunal de la localidad de Vannes le impuso una pena de cuatro meses de cárcel en suspenso.

Los investigadores solo descubrieron los presuntos delitos del cirujano después de que se jubiló en 2017, cuando la niña de seis años lo acusó.

Pero, para entonces, el médico ya se había trasladado a trabajar a Quimperle, otra ciudad de la misma región de Bretaña.

El hospital de Quimperle estaba teniendo dificultades para contratar nuevo personal y su sala de maternidad y su departamento de cirugía estaban amenazados de cierre, dijo el actual alcalde de la ciudad, Michael Quernez.

"La llegada del nuevo cirujano debe haber sido un alivio", señaló.

Le Scouarnec no informó a los directivos sobre su condena, pero un colega suyo, el psiquiatra Thierry Bonvalot, se enteró por otro colega. Bonvalot explicó a la AFP que su colega "hizo que pareciera que no era nada".

"Dijo que era un alcohólico que se sentía solo, cuya esposa ya no lo quería y no presentó ninguna prueba de la condena", explicó. Y añadió: "Pero muy pronto otras cosas empezaron a llamar mi atención".

En primer lugar, Le Scouarnec defendió a un radiólogo del hospital que había sido acusado de violar a mujeres pacientes, dijo Bonvalot.

El hombre, Mohamed Frehat, sería posteriormente condenado a 18 años de cárcel por violar y agredir a 32 mujeres, incluidas ocho menores.

En otra ocasión, Bonvalot, que también era presidente de la junta directiva del hospital, necesitó preguntarle a Le Scouarnec sobre una operación que había realizado a un niño pequeño.

"Resumió la operación con tantas metáforas sexuales que me quedé impactado. Confesó que lo habían condenado por pornografía infantil", afirmó el psiquiatra. "Me di cuenta de que era peligroso y le pedí que dimitiera. Se negó", agregó.

Los médicos votan

El 14 de junio de 2006, en una carta vista por la AFP, Bonvalot escribió al director del hospital cuestionando la capacidad de su colega "para mantener la calma absoluta al tratar a niños pequeños", teniendo en cuenta su "pasado judicial".

El 19 de julio envió una copia de la carta al Colegio de Médicos del Finisterre, en Bretaña. La AFP vio el sello que indicaba que el cuerpo había sido recibido y lo leyó.

En 2020, un tribunal francés declaró culpable a Joel Le Scouarnec de agredir sexualmente a cuatro niños.

Bonvalot dijo a la AFP que también se acercó al alcalde de la ciudad en ese momento, Daniel Le Bras, quien también era anestesista en el mismo hospital.

"Le Bras me dijo: 'Me ocuparé personalmente de esto'", afirmó Bonvalot. Le Bras no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

A pesar de los esfuerzos de Bonvalot, el 1 de agosto de ese mismo año, Le Scouarnec se convirtió en jefe de cirugía del hospital.

Como es habitual en este tipo de promociones, la dirección del hospital solicitó una copia de su expediente penal y recibió como respuesta que estaba en blanco, según documentos de las agencias sanitarias locales y regionales.

Tras recibir la carta de julio, el Colegio de Médicos solicitó al tribunal de Vannes una copia de la sentencia de 2005 contra Le Scouarnec, por posesión de imágenes abusivas.

El tribunal recién lo envió el 9 de noviembre, después de repetidos recordatorios, según una cadena de correos electrónicos vista por AFP.

La Orden de Médicos alertó entonces a la Dirección de Salud y Asuntos Sociales de Finisterre, una autoridad estatal local.

La dirección recibió el 23 de noviembre una carta del director del hospital, defendiendo a su cirujano jefe como un médico "serio y competente" con "excelentes relaciones tanto con los pacientes y sus familias como con el personal".

Su llegada "nos ha permitido estabilizar nuestra actividad quirúrgica de manera satisfactoria", escribió el director, ya fallecido.

En una reunión del Colegio de Médicos de Finisterre el 14 de diciembre, 18 de los 19 médicos decidieron no sancionar a Le Scouarnec y que la autoridad sanitaria local se ocupara del asunto.

Muerte de un paciente

Al mismo tiempo, Yvon Guillerm, director de la agencia hospitalaria regional de Bretaña (ARH), inició una investigación sobre el hospital, tras una "denuncia ante la fiscalía" no especificada, según una carta fechada el 13 de marzo de 2007, que envió a Bernard Cheneviere, un alto funcionario del Ministerio de Salud.

Parte del juicio de 2020 se celebró a puerta cerrada.

Guillerm dijo a los investigadores, 10 años después, que una paciente murió en la mesa de operaciones de Le Scouarnec y que esa muerte, combinada con la condena previa del médico, era "preocupante", según un documento judicial.

El 14 de marzo de 2007, Guillerm envió un informe a Cheneviere en el que subrayó que creía que Le Scouarnec no estaba moralmente apto para ejercer.

Sugirió que el Ministro de Salud debería intervenir directamente y presentar una queja ante la Orden Nacional de Médicos.

Pero 12 días después, el ministro de salud fue reemplazado en una reorganización del gabinete y nunca parece haberse presentado ninguna queja ante el organismo médico.

"Fracaso colectivo"

No está claro qué encontró la investigación de la ARH, pero condujo al cierre de las salas de obstetricia y cirugía en Quimperle en junio de 2007.

Una década después, surgirían acusaciones de que Le Scouarnec violó o agredió sexualmente a más de 30 niños en ese hospital, incluidos cuatro en el mes de mayo antes del cierre.

El cirujano abandonó Quimperle y trabajó brevemente en otra ciudad de Bretaña llamada Pontivy.

Pero entonces alguien llamó al hospital para informarle sobre el pasado de Le Scouarnec y su director lo despidió, según los investigadores.

Le Scouarnec trabajó en el hospital de Jonzac durante casi una década hasta su jubilación.

En junio de 2008, Le Scouarnec se trasladó al suroeste de Francia y empezó a trabajar en un hospital de la ciudad de Jonzac. Le dijo a la directora que lo estaban investigando, pero ella no le hizo caso. Trabajó allí durante casi una década, hasta su jubilación en 2017.

Frederic Benoist, abogado del grupo de defensa francés La Voix de l'Enfant (La Voz del Niño), dijo que el hecho de que a Le Scouarnec nunca se le prohibiera ejercer fue el resultado de un "fracaso colectivo".

La organización benéfica presentó una denuncia legal por estas fallas "que ponen a otros en peligro", dijo.

La Fiscalía de Lorient indicó que se inició una investigación preliminar.

(France 24 con AFP)