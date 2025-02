Vicegobernador de Mississippi se desploma frente al pleno del Senado (Video)

JACKSON, Mississippi (AP) — El vicegobernador de Mississippi, Delbert Hosemann, se desplomó en el pleno del Senado estatal el miércoles.

Un video tomado por la cámara del Senado mostró al vicegobernador de pie en un podio al frente de la sala cuando de repente se inclinó hacia adelante y luego cayó al suelo.

Varias personas acudieron de inmediato a su ayuda y los senadores tomaron un receso.

"El vicegobernador Hosemann se encuentra bien y de buen ánimo. Agradece a todo el personal médico y está ansioso por regresar al trabajo", dijo la portavoz Hannah Milliet en un comunicado enviado por correo electrónico. Se negó a proporcionar más detalles.

77 year old Lt. Gov. of Mississippi Delbert Hosemann collapses on the state senate floor. pic.twitter.com/r081PkNk8B