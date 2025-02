Trudeau insta a "elegir Canadá" en las compras tras los aranceles impuestos por Trump

MADRID (EUROPA PRESS).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, defendió este domingo la necesidad de "elegir Canadá" en las compras en respuesta a los aranceles del 25 por ciento anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es el momento de elegir productos fabricados aquí mismo, en Canadá. Comprueben las etiquetas. Hagamos nuestra parte. Siempre que podamos, elijamos Canadá", afirmó Trudeau en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X primero en francés y luego en inglés.

Trudeau respondió así a la escalada de la guerra de aranceles lanzada por Trump, que ha impuesto aranceles a sus tres principales socios comerciales: Canadá, México y China.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Now is the time to choose products made right here in Canada.<br><br>Check the labels. Let’s do our part. Wherever we can, choose Canada.</p>— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) <a href="https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1886093691535704414?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Canadá y México han anunciado ya medidas recíprocas para tasar los productos estadounidenses en represalia por la medida aprobada por Trump y que entrará en vigor el próximo martes.