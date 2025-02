'Larga vida al rey': Trump se autoproclama rey

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La administración del presidente estadunidense Donald Trump anunció el bloqueo del peaje de nueve dólares en Nueva York, con una imagen del mandatario vestido como rey.

El miércoles 19 de febrero, la Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de X el retrato del magnate republicano sonriendo y posando con una corona, simulando la portada de la revista “Time”. En el fondo se observa el paisaje de Manhattan con edificios. El tuit se acompañó con el siguiente texto firmado por Trump:

“El peaje por congestión ha muerto. Manhattan y toda Nueva York están salvados, ¡larga vida al rey!”

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB