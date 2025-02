¿Por qué Javier Milei obsequió a Elon Musk una motosierra? (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Argentina, Javier Milei, mantuvo el jueves un encuentro con el multimillonario y asesor de la Presidencia estadounidense, Elon Musk, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) en Washington, donde le ha regalado una motosierra como símbolo de los recortes que está aplicando en Estados Unidos.

El mandatario latinoamericano difundió un video en su cuenta de la red social X, en el que se ve cómo le hace entrega del obsequio después de saludarlo con un abrazo.

"¡Llegó la motosierra a DOGE!", celebró en el mismo mensaje, en alusión al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que lidera el magnate sudafricano, mientras ha cerrado con su ya conocido eslogan "Viva la libertad carajo".

Llegó la motosierra a DOGE...!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE...!!!



VIVA LA LIBERTAD CARAJO

