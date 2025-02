Se desploma el techo de un centro comercial de Perú; hay 3 muertos y 20 heridos (Video)

LIMA (AP).— El techo de un área de comida en un centro comercial del norte de Perú se desplomó el viernes, dejando al menos tres muertos y 20 heridos, informaron las autoridades.

La pesada estructura del centro comercial Real Plaza de la ciudad de Trujillo cayó de forma intempestiva sobre los comensales, declaró a la radio local RPP el ministro del Interior, Juan Santiváñez. Fue posible rescatar a 20 personas, agregó.

Aníbal Morillo, gerente regional de Salud de la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, indicó que los pacientes presentan traumatismos de diversos tipos. Hay personas que aún se encuentran atrapadas, agregó, pero no precisó cuántas.

Santiváñez indicó que se desplegaron más de 150 policías, al igual que bomberos y perros de rescate.

La región La Libertad, en el norte del país, sufre también una ola de violencia debido al aumento de las extorsiones de diversas bandas delincuenciales.

??????Tragedy Strikes in Peru



Real Plaza Shopping Mall Roof Collapse



Trujillo, Peru - A devastating roof collapse at the food court of Real Plaza shopping mall has resulted in:



- At least 3 fatalities

- 70 injuries



Source: Local Media pic.twitter.com/ll1QpS45n8