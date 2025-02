Steve Bannon, exasesor de Trump hace saludo nazi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Steve Bannon, exmano derecha del presidente Donald Trump, fue señalado de hacer el saludo nazi durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Bannon, un arquitecto clave de la victoria de Trump en 2016 y un firme partidario del movimiento MAGA, subió al escenario en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) el jueves y pronunció un encendido discurso en el que instó a Trump a convertirse en "presidente vitalicio". Mientras llamaba apasionadamente a los conservadores a "luchar" y "nunca rendirse", levantó el brazo derecho en un movimiento que, según los críticos, guardaba un inquietante parecido con el saludo nazi.

Steve Bannon does a NAZI salute at the end of his CPAC speech. Someone try and convince me that he didn’t. pic.twitter.com/A2yo4djJzU