Trump discute con el gobernador de Maine sobre los atletas transgénero

(AP).- El presidente Donald Trump se enfrentó al gobernador demócrata de Maine durante una reunión de gobernadores en la Casa Blanca el viernes, y la gobernadora Janet Mills le dijo al presidente republicano: "Nos veremos en la corte", por su intento de negar fondos federales al estado debido a los atletas transgénero.

Trump le dijo a la gobernadora que esperaba con ansias la decisión y predijo el fin de su carrera política por oponerse a su orden. Más tarde el viernes, el Departamento de Educación de Estados Unidos dijo que estaba iniciando una investigación sobre el Departamento de Educación de Maine por la inclusión de atletas transgénero.

El enfrentamiento durante la reunión se produjo después de que Mills y Trump intercambiaran críticas durante las últimas 24 horas en relación con su intento de prohibir que los atletas transgénero participen en deportes femeninos y femeninos. El enfrentamiento en el Comedor de Estado fue una inusual violación de las interacciones típicamente corteses que los legisladores, incluso de partidos opuestos, han mantenido históricamente en la Casa Blanca.

El intercambio de opiniones se produjo en medio de las declaraciones del presidente al dar la bienvenida a los gobernadores de la nación a la Casa Blanca. Mientras hablaba sobre una orden ejecutiva que firmó a principios de este mes sobre los atletas transgénero, buscó a Mills en la sala después de haberla mencionado un día antes en declaraciones a la Asociación de Gobernadores Republicanos.

“¿Está aquí Maine, el gobernador de Maine?”, preguntó.

“Estoy aquí”, respondió ella.

“¿No vas a cumplirlo?”, preguntó.

"Estoy cumpliendo con las leyes estatales y federales", respondió Mills.

Trump respondió: “Somos la ley federal”. Volvió a amenazar con la financiación federal del estado y dijo que Maine puede ser un estado demócrata, pero sus residentes están en gran medida de acuerdo con él en este tema.

“Vamos a cumplir la ley”, dijo.

“Será mejor que cumplan”, advirtió Trump. “De lo contrario, no recibirán ningún financiamiento federal”.

“Nos veremos en la corte”, respondió el gobernador.

“Bien, nos vemos en el tribunal. Lo espero con ansias. Debería ser muy fácil”, dijo Trump. “Y disfruta de tu vida después de ser gobernador porque no creo que vayas a participar en la política electa”.

Trump hizo una amenaza similar de financiación el jueves por la noche cuando habló con un grupo de gobernadores republicanos. Dijo que “escuchó que los hombres todavía juegan en Maine” y que retiraría la financiación por eso.

"Por lo tanto, no les vamos a dar ningún tipo de financiación federal. Ninguna, en absoluto, hasta que solucionen el problema", dijo Trump.

La Asociación de directores de Escuelas Secundarias de Maine, que regula los deportes en las escuelas secundarias del estado, dijo a principios de este mes que seguiría permitiendo que las atletas transgénero compitieran. El director ejecutivo de la asociación, Mike Burnham, dijo que la asociación seguiría la Ley de Derechos Humanos de Maine, que prohíbe la discriminación basada en la identidad de género.

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos dijo en una carta enviada más tarde el viernes al comisionado del Departamento de Educación del estado que estaba iniciando una investigación en medio de "acusaciones de que continúa permitiendo que los atletas masculinos compitan en deportes interescolares femeninos", lo que calificó como una violación de la ley federal contra la discriminación.

El comunicado del Departamento de Educación de Estados Unidos señala que las leyes estatales no prevalecen sobre las leyes federales contra la discriminación. Si el estado desea seguir recibiendo fondos federales del Departamento de Educación, debe cumplir con el Título IX, dijo Craig Trainor, subsecretario interino de derechos civiles del Departamento de Educación, en un comunicado.

Mills dijo que trabajaría con el fiscal general para defender al estado en la corte, pero predijo que Maine no sería el último estado al que Trump intentara apuntar.

“Me imagino que el resultado de esta investigación dirigida políticamente está prácticamente predeterminado”, dijo en un comunicado. Y agregó: “Pero no se dejen engañar: no se trata sólo de quién puede competir en el campo de atletismo, se trata de si un presidente puede imponer el cumplimiento de su voluntad, sin tener en cuenta el estado de derecho que gobierna nuestra nación. Creo que no puede”.