Un muerto y dos heridos acuchillados en un ataque terrorista en Mulhouse, Francia

MADRID (EUROPA PRESS).- Una persona murió y dos más resultaron heridas este sábado en la localidad francesa de Mulhouse, en el este del país, en un ataque con arma blanca perpetrado por un argelino de 37 años con antecedentes por terrorismo que fue detenido.

El incidente ocurrió la tarde del sábado en el mercado de Mulhouse, muy cerca de la frontera con Suiza, cuando el sospechoso agredió a varias personas al grito de “¡Alahu Akbar!” o “Alá es el más grande", según un balance aún provisional recogido por la televisión francesa TF1.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista asumió la investigación. "Un civil que intervino falleció. Tres policías municipales están heridos", según un comunicado de la Fiscalía.

???? One person was killed and several injured, including police officers, in a knife attack in Mulhouse, eastern France, on Saturday. The attacker struck at a canal market near the German border, mayor Michele Lutz said.



Police were wounded while intervening. Lutz called it… pic.twitter.com/89a1Ge1L2M