Aterriza de emergencia en Roma un avión de American Airlines que iba de NY a Nueva Delhi

ROMA (AP) — Un avión de American Airlines que iba de Nueva York a Nueva Delhi, India, tuvo que aterrizar en Roma el domingo por la tarde por cuestiones seguridad que al final no eran creíbles, informó la aerolínea.

American Airlines indicó que el Vuelo 292 “fue inspeccionado por las autoridades” tras aterrizar a salvo en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci y “se le dio luz verde para reanudar su vuelo”.

AA no aclaró la causa de la emergencia, pero añadió que se requería una inspección según el protocolo antes de que el vuelo pudiera aterrizar en Nueva Delhi.

“La aeronave permanecerá en Roma durante la noche para permitir el descanso requerido de la tripulación antes de continuar hacia Delhi tan pronto como sea posible mañana”, dijo la aerolínea.

Un reportero de The Associated Press filmó dos cazas volando sobre el aeropuerto poco antes del aterrizaje no programado. Se podían ver camiones de bomberos en la pista de aterrizaje a un lado del avión después de que aterrizó.

Neeraj Chopra, uno de los pasajeros, comentó que el capitán alertó a la aeronave que necesitaban dar la vuelta aproximadamente tres horas antes de que debieran aterrizar en Delhi debido a un cambio en el “estatus de seguridad”.

Chopra, que viajaba de Detroit, Michigan, para visitar a su familia, describió el ambiente en el avión como tranquilo tras el anuncio inicial, pero dijo que comenzó a estresarse cuando el capitán anunció más tarde que cazas escoltarían su avión a Roma.

El aeropuerto continuó operando con normalidad, dijo un portavoz de la terminal.