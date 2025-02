Chile sufre apagón masivo que afecta al 99% del país; se desconoce la causa

SANTIAGO (AP) — Las autoridades de Chile informaron el martes de un masivo apagón eléctrico en varias regiones del país, que ha afectado el suministro de energía desde la norteña región de Arica hasta la sureña Los Lagos, paralizando servicios como el metro y generando caos en varias zonas.

El gobierno no dio a conocer las razones del apagón ni el tiempo para el restablecimiento de la energía, en un país con unos 19 millones de habitantes. Pero el Coordinador Eléctrico Nacional —ente encargado de coordinar el funcionamiento del sistema eléctrico de Chile— atribuyó el problema a una desconexión del sistema de transmisión.

