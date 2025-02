Colapso de un puente en construcción, en Corea del Sur, provoca la muerte de cuatro trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El colapso de un puente en construcción en Corea del Sur dejó cuatro muertos y seis heridos, el pasado martes 25 de febrero, en la autopista de Cheonan. Las víctimas de la tragedia son trabajadores de la obra en construcción, informaron autoridades. Aún no se conocen las causas del desplome.

El incidente se produjo alrededor de las 9:49 hora local, en Anseong, a unos 70 km de Seúl, cuando 50 metros de vigas de acero, que eran parte de la estructura de un puente que conecta la sección Ansan-Yongin de la autopista Seúl-Sejong, se desplomaron, después de ser colocadas por una grúa.

Los trabajadores que se encontraban bajo el puente quedaron atrapados tras el desplome. Un video difundido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap mostró el momento en que varias partes de la estructura de metal cayeron.

3 dead, 5 injured after bridge collapses at construction site in Cheonan, South Korea - Yonhappic.twitter.com/gYvliydoMR