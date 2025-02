Páginas de opinión del Washington Post solo hablarán de libre mercado y libertades personales: Bezos

Jeff Bezos, el multimillonario propietario de The Washington Post, redujo el miércoles los temas que se tratarán en su sección de opinión, limitándolos a la defensa de las libertades personales y el libre mercado, un cambio que se aleja del amplio enfoque tradicional del diario y que llevó a la renuncia de su editor de opinión.

Bezos, quien también es dueño de Amazon, dijo en X que "los puntos de vista que se opongan a esos pilares serán publicados por otros".

La medida fue recibida por algunos como una señal de que las decisiones de Bezos en relación con el Post tienen la intención de evitar represalias por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, el magnate presentó el cambio como una modernización respecto a los días en que los periódicos ofrecían opiniones sobre una amplia gama de temas. Ahora, dijo, "internet hace ese trabajo".

"Escribiremos todos los días en apoyo y defensa de dos pilares: las libertades personales y los mercados libres", escribió Bezos en su publicación, y añadió que los nuevos temas "son los adecuados para Estados Unidos. También creo que estos puntos de vista están desatendidos en el actual mercado de ideas y de opinión sobre noticias". El editor de opiniones, David Shipley, renunció en lugar de liderar el cambio, dijo Bezos.

"Le sugerí que, si la respuesta no era 'un sí rotundo', entonces tenía que ser 'no'. Tras considerarlo cuidadosamente, David decidió dejarnos", escribió Bezos.

El cambio refleja el lema de la página editorial del Wall Street Journal: "mercados libres, personas libres".

La medida realizada el miércoles por Bezos fue la más reciente en una serie de cambios que él ha efectuado en el tradicional medio de comunicación, una organización galardonada que destapó el escándalo de Watergate y cuyo lema es: "La democracia muere en la oscuridad".

I shared this note with the Washington Post team this morning:



I’m writing to let you know about a change coming to our opinion pages.



We are going to be writing every day in support and defense of two pillars: personal liberties and free markets. We’ll cover other topics too… — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 26, 2025