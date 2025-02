Conductora de televisión se viraliza al estallar y abandonar transmisión en vivo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La mañana del martes 25 de febrero se vivió un incómodo momento en la televisión argentina, cuando Mariela Fernández, la conductora del programa “La Primera”, de Crónica TV, se enojó por errores de la producción y abandonó el set entre gritos, momento que se viralizó en redes sociales.

La tensión comenzó mientras el periodista Fabio Vallejo hablaba sobre un partido entre Boca y Alianza Lima (Perú). Mientras Vallejo presentaba su análisis, se empezó a escuchar la voz de Mariela Fernández en el fondo.

“No lo presento…La puta madre (sic)”, se escuchó a la conductora decir. A pesar de los ruidos y voces, el periodista deportivo continuó con su explicación. “Cambia las cucarachas (micrófonos) entonces”, interrumpió la voz de la conductora nuevamente.

Pero la polémica no terminó allí. Momentos después, Mariela Fernández y el conductor Gustavo Chapur aparecieron ante la cámara y Fernández se disponía a dar el reporte del clima en Buenos Aires, cuando al voltear a la pantalla detrás de ella se percató que aparecía información sobre el tránsito vial. Visiblemente molesta, y en un tono elevado dijo:

—Vamos a repasar… los accesos. Habían dicho el clima, pero vamos con los accesos.

—No te me enojes Maru —intentó contenerla su compañero.

—No se puede laburar así. ¡No se puede laburar así, loco!

Tras explotar y repetir varias veces la misma frase, la conductora abandonó el set con pasos decididos y mientras se alejaba, se siguieron escuchando gritos en la transmisión.

“Tranqui, tranqui, no pasaba nada mi amor. Son días, son días. Todos laburamos mucho” decía Chapur intentando calmar la situación, mientras en el fondo aún se escuchaban algunos gritos de la conductora.

“Bueno, vamos a seguir a los principales accesos que tenemos aquí”, atajó, para terminar el segmento, después de lo cual el programa se fue a un corte comercial.

"Mariela Fernández":

Por este momento en Crónica TV pic.twitter.com/wZYEM5GnAJ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 25, 2025

Al poco tiempo, el arrebato de la conductora se volvió viral en Argentina y otros países de habla hispana. En redes sociales, hubo usuarios que dijeron sentirse identificados con la actitud de Fernández, mientras que otros la criticaron.

Un día después, durante la transmisión del programa del miércoles 26 de febrero, Mariela Fernández dijo que los conflictos y malentendidos, “pasan en las mejores familias, acá en Crónica, en la Primera. Somos un grupo que nos queremos muchísimo, a pesar de eso hay idas y vueltas, (…) a veces hay algún grito en la cucaracha”.

Así mismo explicó que el día anterior hubo varios problemas técnicos en los que la producción ya está trabajando, sin embargo, lo que la llevó a explotar fue que: “Hubo un grito de producción (en el micrófono) que me exasperó, grito que me suele generar risas y ayer no sé porque chicos, me entró la bala”.

“¿Quién no reacciona cuando uno levanta alguna vez la voz, grita? Dale, dejémonos de embromar, me parece que se infló muchísimo el bombo”, expresó la conductora, que procedió a explicar porque no hubo una declaración antes.

“Yo ayer opté por guardarme, muchos me criticaron por eso, pero necesité hacer un día de introspección porque fue muchísima la información que recibí por redes sociales”, dijo, para después pedir una disculpa a la audiencia.