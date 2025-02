Trump se grita con Zelenski en la Oficina Oval y cancela reunión privada

WASHINGTON (Europa Press).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que comenzó a "delimitar" un acuerdo de paz con Rusia al principio de su encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, momentos después sostuvo una discusión con el mandatario, cuando el estadunidense reprochó a su invitado que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

"Hemos empezado a delimitar un acuerdo y creo que puede ocurrir", declaró Trump previo a la reunión a puerta cerrada que mantendría con Zelenski en el Despacho Oval de la Casa Blanca y que canceló tras la discusión.

BREAKING ?? VP Vance and Donald Trump are in a heated argument exposing Zelensky to his face



VANCE: “Do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your… pic.twitter.com/An1Oki6UgS