Despliegan equipos de emergencia en Santorini mientras un enjambre de terremotos preocupa a expertos

SANTORINI, Grecia (AP).- Este día, las escuelas cerraron y se desplegaron equipos de emergencia en la isla volcánica griega de Santorini luego de que un aumento en la actividad sísmica generó temores de un terremoto potencialmente poderoso.

También se ordenaron precauciones en varias islas cercanas del mar Egeo (todas ellas destinos populares para las vacaciones de verano) después de que se registraran más de 200 terremotos submarinos en la zona durante los últimos tres días.

“Tenemos que afrontar un fenómeno geológico muy intenso”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis desde Bruselas, donde asistía a una reunión europea. “Quiero pedir a nuestros habitantes, en primer lugar, que mantengan la calma y que escuchen las instrucciones de Protección Civil”.

Los teléfonos móviles de la isla emitían alertas sobre la posibilidad de desprendimientos de rocas, mientras que varios terremotos causaban fuertes estruendos. Las autoridades prohibieron el acceso a algunas zonas costeras, incluido el antiguo puerto de la isla, que se encuentran cerca de los acantilados.

Aunque los expertos griegos dicen que los terremotos, muchos de ellos con magnitudes superiores a 4,5, no están relacionados con el volcán de Santorini, reconocen que el patrón de actividad sísmica es motivo de preocupación.

Los funcionarios del gobierno se reunieron con científicos durante todo el fin de semana y el lunes para evaluar la situación, mientras que también se ordenó el cierre de escuelas en las islas cercanas de Amorgos, Anafi e Ios.

La frecuencia de los terremotos, que continuaron durante toda la noche del domingo y el lunes, ha preocupado a residentes y visitantes.

“Nunca había sentido algo así y con tanta frecuencia: un terremoto cada 10 o 20 minutos. Todo el mundo está preocupado, aunque algunos lo disimulamos para no causar pánico, pero todo el mundo está preocupado”, afirma Michalis Gerontakis, director de la Orquesta Filarmónica de Santorini.

“Salimos ayer y actuamos. A pesar de los terremotos, la filarmónica actuó en una ocasión religiosa”, dijo Gerontakis. “Cuando estás tocando, no puedes sentir los temblores, pero hubo terremotos cuando estábamos en la iglesia. Nadie puede saber qué pasará. La gente puede decir lo que quiera, pero eso no tiene ningún valor. No se puede competir con la naturaleza”.