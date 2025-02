Marco Rubio asegura que la frontera de EU "no comienza en Texas y México, sino mucho antes"

MADRID (EUROPA PRESS).- El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este lunes desde Panamá, donde se encuentra de visita oficial, que la frontera sur de Estados Unidos no comienza entre Texas y México, sino "mucho antes".

Rubio destacó que muchos de los migrantes que atraviesan la selva del Darién y Centroamérica en realidad tienen como destino Estados Unidos. "Así que hasta cierto punto nuestra frontera no comienza en Texas y México, sino empieza mucho antes", declaró.

El jefe de la diplomacia estadunidense asistió al despegue de un vuelo para la deportación de 43 emigrantes colombianos en el Aeropuerto de Albrook. El aparato se dirige directamente a la ciudad de Medellín.

De los deportados, 26 son hombres y 10 son mujeres. El resto, seis hombres y una mujer, han sido expulsados de Panamá. Todos ellos están acusados de delitos como trata de personas, abuso sexual, narcotráfico o evasión de los puestos de control fronterizos.

Rubio destacó que los migrantes "son víctimas" que viven una "tragedia" y que quienes se benefician son las redes de tráfico de seres humanos. Esta migración "ha provocado muchos problemas en los países" americanos.

Así, puso en valor la colaboración de países como Panamá sin los que serían "imposibles" las repatriaciones. "Hemos trabajado muy duro y muy fuerte y muy juntos y lo vamos a seguir haciendo", prometió.

Además expresó su satisfacción por el anuncio de Panamá de no renovar el memorándum de entendimiento con China tras las presiones de Washington y anunció que se prorrogará el programa del memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos y Panamá el 1 de julio de 2024 que permite financiar las repatriaciones desde la ciudad de Panamá.

El viaje de Rubio a Panamá se enmarca en las reiteradas amenazas del nuevo presidente estadunidense, Donald Trump, de recuperar el control del Canal de Panamá en respuesta a la supuesta influencia excesiva de China.

We are working with Panama to tackle illegal migration through the Darien Gap. Witnessed a repatriation flight returning over 40 migrants to Colombia. This is a powerful example of the strength of the U.S.-Panama partnership. The Trump Administration is focused on stopping… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 3, 2025