Trudeau acuerda con Trump nombrar a cárteles como organizaciones terroristas y reforzar frontera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer ministro Justin Trudeau anunció el envío de 10 mil efectivos a la frontera para detener el flujo de fentanilo y la inclusión de los cárteles en la lista de organizaciones terroristas, tras conversar con el presidente estadunidense Donald Trump.

Canadá consiguió así, al igual que México, una suspensión de 30 días en la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos.

“Acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Trump. Canadá está implementando un plan fronterizo de mil 300 millones de dólares”, publicó Trudeau en X.

“Reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10 mil efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera”, detalló el primer ministro canadiense.

Además, dijo, Canadá está asumiendo nuevos compromisos para designar un zar del fentanilo.

“Incluiremos a los cárteles en la lista de terroristas, garantizaremos vigilancia permanente en la frontera y lanzaremos una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos para combatir el crimen organizado, el fentanilo y el lavado de dinero”, detalló Trudeau.

“También he firmado una nueva directiva de inteligencia sobre el crimen organizado y el fentanilo y la respaldaremos con 200 millones de dólares”, indicó Trudeau y concluyó.

“Las tarifas propuestas se suspenderán durante al menos 30 días mientras trabajamos juntos”.

I just had a good call with President Trump. Canada is implementing our $1.3 billion border plan — reinforcing the border with new choppers, technology and personnel, enhanced coordination with our American partners, and increased resources to stop the flow of fentanyl. Nearly… — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2025