Trump retira a EU del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, veta a UNRWA y arremete contra Irán

WASHINGTON (France 24).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes 4 de febrero una orden ejecutiva para poner fin a la participación de su país en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y continuar con la suspensión de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

La medida tuvo lugar minutos antes de la reunión de Trump con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha sido durante mucho tiempo crítico con la UNRWA y ha acusado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de no ser imparcial con Israel.

"Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", declaró Trump en la Casa Blanca.

"Tienen (la ONU y UNWRA) que ser justos con aquellos países que merecen justicia", añadió.

En un comunicado difundido antes de la firma, la Casa Blanca aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "ha demostrado un sesgo constante contra Israel" y ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para "protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los Derechos Humanos".

En concreto, la orden ejecutiva sostiene que "varios organismos de la ONU han mostrado un profundo sesgo antiestadunidense" y, por ello, ordena la retirada de EU del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como la congelación de fondos para la UNRWA, que brinda apoyo a más de cinco millones de refugiados palestinos.

Trump asegura que Irán será "aniquilado" si atenta contra su vida

Este martes, Trump también firmó lo que llamó una directiva "muy dura" que restablece su campaña de "máxima presión" sobre Irán y advirtió que dejó "instrucciones" para que, si ese régimen lo asesina, el país sea "aniquilado".

"Si lo hicieran, serían aniquilados", dijo Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde firmó un memorando para aumentar la presión sobre Teherán.

“He dejado instrucciones: si lo hacen, serán aniquilados, no quedará nada", añadió.

El Departamento de Justicia anunció en noviembre que había frustrado un complot iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales.

Según la acusación, las autoridades iraníes ordenaron en septiembre a Farhad Shakeri, de 51 años, vigilar y, en última instancia, asesinar a Trump.

De acuerdo con Estados Unidos, Shakeri está prófugo en Irán.

En declaraciones a la prensa, Trump afirmó que Irán no puede tener un arma nuclear y argumentó que Estados Unidos tiene derecho a bloquear la venta de petróleo iraní a otros países.

Estas afirmaciones también tienen lugar antes de la cita con Netanyahu, con quien abordará, entre otros temas, la creciente tensión con Irán, que el año pasado atacó a Israel en dos ocasiones con misiles y drones.