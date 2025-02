América Latina debe defender a los migrantes antes que las mercancías: Petro

BOGOTÁ (apro).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo durante un consejo de ministros que América Latina debe defender, “antes que nada”, la dignidad de los migrantes que están siendo deportados por Estados Unidos, en vez de las mercancías que busca gravar con aranceles el mandatario de ese país, Donald Trump.

En un inusual consejo de ministros de casi seis horas transmitido en vivo y en la madrugada de este miércoles, Petro preguntó: “¿Cómo así que privilegian la mercancía a la persona en las relaciones internacionales?”, y dijo: “¿Queremos ser esclavos?”.

Para el presidente colombiano, eso es “lo que se está definiendo” ante Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los productos que venden países como México, Canadá y Colombia a Estados Unidos. Hasta ahora, sólo ha aplicado tarifas del 10% a algunos productos chinos.

“Antes que nada se debe defender a la persona”, dijo el presidente, y pidió a su canciller, Laura Sarabia, no arrodillarse ante Estados Unidos, país que visitó la funcionaria el mes pasado, cuando aún no ocupaba ese cargo, para tender puentes con colaboradores cercanos de Trump, algo que fue visto con desconfianza por el sector más izquierdista del gobierno de Petro.

De hecho, durante el consejo de ministros varios funcionarios criticaron a Sarabia y al recién designado jefe de gabinete, Armando Benedetti, un político tradicional envuelto en escándalos de corrupción, tráfico de influencias y maltrato a su esposa y que en audios filtrados a la prensa ha amenazado con hacer explosivas revelaciones sobre presuntos dineros ilegales que entraron a la campaña de Petro, en la que fue secretario particular.

La vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, le dijeron a Petro que ni Sarabia ni Benedetti representan los valores progresistas del actual gobierno, pero el presidente –en una actitud que hace recordar la defensa a ultranza que hacía Andrés Manuel López Obrador de personajes como Manuel Bartlett y Napoleón Gómez Urrutia—sacó la cara por ellos y pidió dejar atrás los sectarismos.

La transmisión del consejo de ministros y los trapos sucios que salieron a relucir son el tema del día en los medios colombianos, que en general han criticado la decisión del mandatario de hacer pública esa sesión y han hablado de las “grietas” en el equipo de gobierno.

Petro señaló esta tarde que los colombianos presenciaron un “ataque caníbal y autodestructivo”, pero defendió el “ejercicio de transparencia” y dijo que los consejos de ministros se seguirán divulgando.

Para otros integrantes del gobierno, difundir esas sesiones es “darse un tiro en el pie” pues en ese encuentro salieron a relucir datos nada favorables para los ministros, como, por ejemplo, que de 195 compromisos de campaña no se han cumplido 146, el 74%.

Petro también hizo afirmaciones fuertes, como que él es un presidente revolucionario y “el gobierno no”, o que “cada ministro aquí, o cumple con el pueblo, o hay que cambiarlo”.

Y, desde luego, no faltaron alusiones al pleito que sostuvo con su homólogo estadunidense Donald Trump el pasado domingo 26 de enero, cuando desautorizó que aterrizaran en el país dos vuelos militares estadunidenses con deportados colombianos ya que estos venían esposados y con grilletes.

Aunque Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a los productos colombianos y la medida fue revertida cuando Petro aceptó recibir a deportados colombianos en condiciones de dignidad, el pleito aún es tema en los discursos y redes sociales del mandatario colombiano.

En el consejo de ministros, dijo que lo primero que hay que hacer ver a Washington es que los migrantes deportados no deben viajar encadenados y con esposas, y después “podemos discutir los aranceles, no al contrario, porque Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía,”.

Petro dijo que el libertador Simón Bolívar enseñó a los latinoamericanos a no arrodillarse ante el rey de España, y que, por ello, no se arrodillará ante “el nuevo rey”, es decir, Trump.

?Enseguida le dijo a su canciller Laura Sarabia: “si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación y del pueblo y de su dignidad y estaremos diciendo, históricamente, que invitamos al rey y que fue un error haberlo sacado de aquí”.

Este gobierno, agregó, “no se arrodilla” y sigue como principio internacional la defensa de la vida porque Colombia “es el corazón del mundo, porque Colombia tiene como lema ser potencia mundial de la vida”.

Trump, sostuvo, “cree que somos como el, y ojo, nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos, sí, yo no digo que no, pero tiene que entender la diferencia, el progresismo pone a la persona por encima de la mercancía”.