Avión de Japan Airlines golpea a avión de Delta que iba a volar a Puerto Vallarta (Video)

SEATTLE (AP).— Un avión de Japan Airlines que estaba rodando en la pista del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma hizo contacto con la cola de una aeronave de Delta que estaba estacionada el miércoles por la mañana, informaron las autoridades del aeropuerto.

Las autoridades respondieron al incidente alrededor de las 10:17 de la mañana, según informó el aeropuerto en la red social X. Todos los pasajeros del vuelo 68 de Japan Airlines y del vuelo 1921 de Delta Air Lines tuvieron que abandonar las aeronaves sin que se reportaran heridos, y las cuadrillas de emergencia realizaban labores para retirar los aviones de la zona.

Durante su recorrido al llegar desde el Aeropuerto Internacional de Narita, en Tokio, el ala derecha del Boeing 787 de Japan Airlines entró en contacto con la cola del avión de Delta, indicó Japan Airlines en un comunicado por email. No se informó de lesiones entre los 172 pasajeros y los 13 tripulantes a bordo.

