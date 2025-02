Gobierno de Escocia niega planes de prohibir gatos tras esta polémica

LONDRES (AP) — El gobierno escocés quiere que todos sepan que no planea prohibir los gatos.

El primer ministro John Swinney se vio obligado a emitir la declaración después de que un informe de expertos independientes calificó a los felinos como una amenaza para la fauna silvestre de Escocia y sugiriera que se consideren medidas de "contención" para reducir el daño.

La Comisión de Bienestar Animal de Escocia dijo que los gatos matan al menos a 700 millones de aves y otros animales cada año en el Reino Unido. Aconsejó al gobierno considerar una serie de medidas, incluyendo mantener a los gatos domésticos en interiores o con correa, para proteger especies en peligro como los gatos monteses escoceses.

El informe indicó que las medidas de "contención de gatos" también podrían incluir "restricciones para introducir gatos en hogares en áreas vulnerables", interpretado por algunos como una prohibición.

El gobierno escocés dijo que "consideraría completamente" las recomendaciones.

En una nación amante de los animales, las sugerencias generaron titulares alarmantes. El Daily Mail publicó: "Furia, a los hogares en Escocia se les prohibiría tener un gato como mascota". El Scottish Daily Express calificó la idea como un "esquema descabellado".

Swinney, quien lidera el gobierno semi-autónomo de Escocia con sede en Edimburgo, habló con periodistas para defender las credenciales de la administración a favor de los felinos.

"Permítanme aclarar esto hoy", dijo el lunes. "El gobierno no va a prohibir los gatos ni a restringirlos. No tenemos intención de hacerlo y no lo haremos".

Cats Protection, la mayor organización benéfica de gatos del Reino Unido, desestimó la necesidad de medidas de contención draconianas, diciendo que "soluciones pragmáticas como mantener a los gatos en interiores al amanecer y al anochecer pueden equilibrar las necesidades de los gatos domésticos y los animales silvestres".

"Escocia es una nación de amantes de los gatos", dijo Alice Palombo, la oficial de defensa y relaciones gubernamentales de la organización para Escocia, donde casi un cuarto de los hogares poseen un gato como mascota.

"Los gatos son excelentes mascotas por todo tipo de razones, ya sea proporcionando compañía para personas mayores o quienes viven solas, confort para personas con condiciones de salud o ayudando a los niños a aprender lecciones importantes en el cuidado de otros", agregó Palombo. "Creemos que todos los que puedan cuidar de un gato deberían poder disfrutar de estos beneficios".

