"No podrán sacarnos de Gaza": indignación y resistencia entre los palestinos ante propuesta de Trump

La propuesta de Donald Trump de sacar permanentemente a los palestinos de la Franja de Gaza y que Estados Unidos "tome el control" del territorio para una "reurbanización" ha provocado numerosas reacciones de condena internacional. Mientras, entre las ruinas y incertidumbre sobre el futuro del devastado enclave, los gazatíes han dejado algo claro: no saldrán jamás de su tierra.

"Podemos morir y vivir en la humillación, pero no dejaremos Gaza", dice Maher Ahmed Awda Abu Guafa, de 18 años, desde la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Mientras carga un pedazo de cartón que luego usará para resguardarse de la noche, el joven palestino admite que su hogar se ha convertido en un lugar "inhabitable" en donde tiene que caminar "hasta el fin del mundo" para poder conseguir un mínimo de agua potable. Sin embargo, Abu Guafa se mantiene firme: "esta es la tierra en la que nací y no la dejaré".

Las crudas palabras del joven van dirigidas al presidente estadounidense, Donald Trump, quien insistió en sacar permanentemente a casi dos millones de palestinos de Gaza, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 4 de febrero.

Durante su exposición, Trump afirmó que Estados Unidos "tomará el control" del territorio, lo que sentaría las bases para una "posición de propiedad a largo plazo" de Washington sobre el enclave palestino.

El magnate neoyorquino, que amasó su fortuna a través de bienes raíces, argumentó que Gaza se había convertido en un lugar "inhabitable" y se expresó incrédulo de que alguien quisiera regresar a su hogar dentro del enclave, por lo que sugirió que los palestinos sean "reasentados" de manera permanente en otros países.

"Durante décadas, todo ha sido muerte en Gaza. Esto ha estado ocurriendo durante años. Todo es muerte. Si pudiéramos conseguir una zona bonita para reasentar a esa gente, permanentemente, con casas bonitas donde puedan ser felices, sin que les disparen, sin que los maten, sin que los apuñalen, como ocurre ahora en Gaza", expresó el republicano, mencionando que los palestinos estarían "agradecidos" con dicha estrategia.

Pero, "agradecido" no sería la palabra que describiría el sentir de Mohammed Abu Teir, otro de los millones de palestinos desplazados en los 16 meses de cruda ofensiva israelí sobre Gaza.

Abu Teir estaba pensando en dejar su hogar junto con su familia para conseguir un futuro mejor en el exterior, pero las palabras del presidente estadounidense hicieron que reconsiderara su decisión.

"Me niego a irme. Viviré aquí y seré enterrado aquí. Hablan de nosotros como si no existiéramos, como si pudieran movernos como piezas en un tablero de ajedrez. Pero somos personas: madres, hijas, maestros y doctores", dice el hombre de 47 años y padre de cinco niños.

"No somos sus activos"

Fuera de Gaza, las declaraciones de Trump, que han sido celebradas por la extrema derecha israelí, fueron recibidas con un rechazo casi generalizado.

Francia, Canadá, Alemania, Arabia Saudita, la Unión Europea y la ONU han sido algunos de los actores internacionales que han expresado su malestar sobre la idea, a la par de respaldar la solución de dos Estados.

Además, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han advertido que la estrategia planteada por Trump significaría una "violación flagrante del Derecho Internacional", al implicar actos que podrían ser considerados como "limpieza étnica" de un territorio, lo que es considerado un crimen de lesa humanidad bajo la normativa internacional.

Amnistía Internacional describió la idea de Trump como "incendiario, indignante y vergonzoso".

"Cualquier plan para deportar por la fuerza a palestinos fuera del territorio ocupado en contra de su voluntad es un crimen de guerra", dijo la secretaria general del organismo, Agnès Callamard, para la agencia Reuters.

El mandatario estadounidense también coqueteó con la idea de convertir a Gaza en la "Riviera de Medio Oriente" después de que Washington comandara los esfuerzos de reconstrucción, para los que necesitaría que los residentes del enclave abandonaran el territorio.

En el pasado, Trump ya ha barajado la opción de emprender un proyecto inmobiliario dentro de la Franja de Gaza. El sueño trumpista que para los palestinos no representa nada más que una pesadilla.

"Trump puede irse al infierno, con sus ideas, con su dinero y con sus creencias. No vamos a ninguna parte. No somos algunos de sus activos. Si quiere resolver este conflicto, debería tomar a los israelíes y ponerlos en uno de los estados (en Estados Unidos). Ellos son los extranjeros, no los palestinos. Somos los dueños de la tierra", sentenció Samir Abu Basel, otro de los palestinos desplazados por la guerra, desde la Ciudad de Gaza.

Generaciones marcadas por el desplazamiento forzado

Las historias de desplazamiento forzado y éxodo se han convertido en una marca de la identidad palestina desde la creación del Estado de Israel, en 1948, cuando 800.000 palestinos fueron expulsados de sus territorios. Lo que los palestinos conocen como la 'Nakba' – la "primera catástrofe" – y que aseguran que no dejarán que se repita.

El desplazamiento ha marcado la vida de la mayoría de palestinos a través de múltiples generaciones.

Fathi Abu al-Saeed, de 72 años, reside en Khan Younis, en el corazón del enclave, donde recuerda las historias de sus antepasados; su padre fue una de las víctimas de la Nakba, al ser expulsado de Jaffa, ahora parte de Israel.

Hoy, Abu al-Saeed teme que se reviva esa tragedia. Sin embargo, el hombre palestino se niega a entrar en una especie de ciclo interminable de desplazamiento, y saca pecho de la tierra a la que llama hogar, aunque se encuentre bajo toneladas de escombros tras la ofensiva israelí que cumple 16 meses.

"¿Ves ese montón de escombros? (…) Eso es más valioso que Estados Unidos y todo lo que hay en él", dijo Abu al-Saeed para el diario qatarí 'Al-Jazeera', respondiendo a las palabras de Trump. "No se trata de no tener a dónde ir, es nuestra patria. Nuestra tierra. Cada ladrillo aquí vale más para nosotros que todo lo que Estados Unidos puede ofrecer", clamó.

Una multitud de niños, incluidos sus nietos, acompañan a Abu al-Saeed por las calles donde antes estaban sus hogares y ahora no hay más que el recuerdo de las mismas.

Según datos de Naciones Unidas, los bombardeos israelíes de los pasados meses han dañado, o destruido en su totalidad, 170.000 edificios, lo que representa dos tercios de las edificaciones existentes en Gaza antes de la guerra.

Los niños que lo acompañan, que con alta probabilidad son parte de los casi 1,9 millones de palestinos desplazados de sus hogares que reporta la ONU, ya han experimentado lo que significa perder sus casas, sus amigos y parte de sus vidas bajo el fuego israelí. Para Abu al-Saeed, es solo una muestra de la fuerza dentro de la resistencia palestina.

"Incluso bajo el genocidio, no nos fuimos (…) Ya sabemos lo que significa perderlo todo, pero también sabemos lo que significa aguantar", apuntó el palestino.

Con AP, EFE, Reuters y medios locales