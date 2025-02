Trump dice que pondrá fin a las reuniones de inteligencia clasificadas de Biden como venganza

PALM BEACH, Florida, EU (AP).- El presidente Donald Trump dijo el viernes que revocará el acceso del expresidente Joe Biden a los secretos del gobierno y pondrá fin a los informes de inteligencia diarios que recibe como represalia por haber hecho lo mismo con él en 2021.

Trump anunció su decisión en una publicación en su plataforma de redes sociales poco después de llegar a su casa de Mar-a-Lago y club privado en Palm Beach para pasar el fin de semana.

“No hay necesidad de que Joe Biden siga recibiendo acceso a información clasificada. Por lo tanto, revocamos inmediatamente las autorizaciones de seguridad de Joe Biden y detenemos sus informes de inteligencia diarios”, escribió Trump.

“Sentó este precedente en 2021, cuando ordenó a la Comunidad de Inteligencia (CI) que impidiera al 45.º presidente de los Estados Unidos (¡YO!) acceder a detalles sobre seguridad nacional, una cortesía brindada a los expresidentes”.

La medida es la última de una gira de venganza por Washington que Trump prometió durante su campaña. Anteriormente, ha revocado las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia que firmaron una carta de 2020 en la que decía que la saga de la computadora portátil de Hunter Biden tenía el sello de una "operación de información rusa".

También ha revocado los detalles de seguridad asignados para proteger a los exfuncionarios del gobierno que lo han criticado, incluido su propio ex secretario de Estado, Mike Pompeo, que enfrenta amenazas de Irán, y el ex experto en enfermedades infecciosas, el Dr. Anthony Fauci. Biden no hizo comentarios inmediatos sobre la medida.

Biden puso fin a las reuniones informativas de inteligencia de Trump después de que Trump ayudó a impulsar los esfuerzos para revertir las elecciones presidenciales de 2020 e incitó al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. En ese momento, Biden dijo que el comportamiento "errático" de Trump debería impedirle recibir las reuniones informativas de inteligencia.

Cuando se le preguntó en una entrevista con CBS News qué temía si Trump continuaba recibiendo las sesiones informativas, Biden dijo que no quería “especular en voz alta”, pero dejó en claro que no quería que Trump siguiera teniendo acceso a esa información.

“Simplemente creo que no hay necesidad de que reciba información de inteligencia”, dijo Biden. “¿Qué valor tiene darle una información de inteligencia? ¿Qué impacto tiene, aparte del hecho de que podría cometer un desliz y decir algo?”.

En 2022, agentes federales registraron la casa de Trump en Florida y confiscaron cajas con archivos clasificados. Fue acusado de decenas de delitos graves acusándolo de acumular ilegalmente archivos clasificados y obstruir los esfuerzos del FBI para recuperarlos.

Se declaró inocente y negó haber cometido algún delito. Un juez desestimó los cargos, dictaminando que el fiscal especial que los presentó fue designado ilegalmente, y el Departamento de Justicia renunció a las apelaciones después de que Trump fuera elegido en noviembre.

En un asunto relacionado, Trump despidió a Colleen Shogan como archivista de Estados Unidos, publicó el asistente de la Casa Blanca Sergio Gor en X el viernes por la noche.

Trump había dicho a principios de enero que reemplazaría al director de la Administración Nacional de Archivos y Registros. La agencia gubernamental provocó su ira después de informar al Departamento de Justicia sobre problemas con el manejo de documentos clasificados por parte de Trump. Shogan, la primera mujer en el puesto, no era la archivista de Estados Unidos en el momento en que surgió el asunto.

En su publicación sobre Biden, Trump citó el informe del fiscal especial del año pasado sobre su manejo de documentos clasificados, diciendo: “El Informe Hur reveló que Biden sufre de ‘mala memoria’ y que, incluso en su ‘mejor momento’, no se le podía confiar información confidencial”.

Terminó su mensaje diciendo: “Siempre protegeré nuestra seguridad nacional. JOE, ESTÁS DESPEDIDO. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”.

El fiscal especial Robert Hur investigó el manejo de información clasificada por parte de Biden y concluyó que no se justificaban los cargos penales, pero emitió una evaluación mordazmente crítica de su manejo de registros gubernamentales sensibles. El informe describió la memoria de Biden como "borrosa", "confusa", "defectuosa", "mala" y con "limitaciones significativas". Dijo que Biden no podía recordar hitos decisivos en su propia vida, como cuando murió su hijo Beau o cuando se desempeñó como vicepresidente.

Trump tiene derecho a poner fin a las reuniones informativas para Biden porque es una decisión de un presidente en funciones decidir si un presidente expresidente debe seguir teniendo acceso a información clasificada.

Steven Cheung, director de comunicaciones del presidente, compartió la publicación de Trump en la plataforma de redes sociales X y dijo: "¡Vete a la carretera, Jack, y no vuelvas más!".