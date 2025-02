Trump dice que habló con Putin, el Kremlin no puede “confirmar o negar”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha hablado por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania, informó el New York Post, la primera conversación directa conocida entre Putin y un presidente estadounidense desde principios de 2022.

Trump, que ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania pero aún no ha explicado en público cómo lo haría, dijo la semana pasada que la guerra era un baño de sangre y que su equipo había tenido "algunas conversaciones muy buenas".

En una entrevista desde el Air Force One dijo que prefiere "no decir nada" sobre cuándo habló con Putin o si lo ha hecho desde el 20 de enero, cuando asumió la presidencia.

El mandatario añadió que tiene "una buena relación" con su homólogo ruso y expresó además su esperanza de que la guerra termine "rápidamente".

Trump se limitó a asegurar que a Putin "le importan" los muertos y quiere que "le gente deje de morir" en la guerra en Ucrania, iniciada hace tres años con la invasión de parte del territorio ucraniano por parte del Ejército ruso.

El asesor de Seguridad Nacional de Trump, Mike Waltz, aseguró este domingo en una entrevista en 'Meet the Press', que no puede confirmar la llamada entre Trump y Putin o dar información adicional de lo que se habló.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia de noticias estatal TASS que "están surgiendo muchas comunicaciones diferentes".

"Estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diferentes canales", dijo Peskov cuando TASS le pidió que comentara directamente el informe del New York Post. "Personalmente, puedo no saber algo, no estar al tanto de algo. Por lo tanto, en este caso, no puedo confirmarlo ni negarlo".

Los inicios del conflicto

El conflicto en el este de Ucrania comenzó en 2014 después de que un presidente prorruso fuera derrocado en la Revolución de Maidán de Ucrania y Rusia se anexionara Crimea, con fuerzas separatistas respaldadas por Rusia luchando contra las fuerzas armadas de Ucrania.

Putin envió miles de tropas a Ucrania en 2022, calificándola de "operación militar especial" para proteger a los rusoparlantes en Ucrania y contrarrestar lo que dijo que era una grave amenaza para Rusia por la posible membresía de Ucrania en la OTAN.

Ucrania y sus patrocinadores occidentales, encabezados por Estados Unidos, dijeron que la invasión era una apropiación de tierras de estilo imperial y prometieron derrotar a las fuerzas rusas.

Moscú controla una parte de Ucrania del tamaño del estado estadounidense de Virginia y está avanzando al ritmo más rápido desde los primeros días de la invasión de 2022.

¿Cumbre Trump-Putin?

Trump, autor del libro de 1987 "Trump: el arte de la negociación", ha dicho repetidamente que quiere poner fin a la guerra y que se reunirá con Putin para discutirlo, aunque la fecha o el lugar de la cumbre aún no se conoce públicamente.

Según Reuters, Rusia considera a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos como posibles lugares para una cumbre.

El 14 de junio, Putin expuso sus condiciones iniciales para el fin inmediato de la guerra: Ucrania debe abandonar sus ambiciones de unirse a la OTAN y retirar sus tropas de la totalidad del territorio de cuatro regiones ucranianas reclamadas y controladas en su mayoría por Rusia.

Reuters informó en noviembre que Putin está abierto a discutir un acuerdo de paz con Trump, pero descarta hacer concesiones territoriales importantes e insiste en que Kiev abandone sus ambiciones de unirse a la OTAN.

El Kremlin ha pedido repetidamente cautela ante las especulaciones sobre los contactos con el equipo de Trump sobre un posible acuerdo de paz.

Leonid Slutsky, jefe del comité de asuntos internacionales del parlamento ruso, fue citado por la agencia de noticias estatal RIA el jueves diciendo que los preparativos para tal reunión estaban en "una etapa avanzada" y que podría tener lugar en febrero o marzo.

El Kremlin dijo que, durante una hora, Putin habló por última vez con el expresidente estadounidense Joe Biden en febrero de 2022, poco antes de que Putin ordenara el envío de miles de tropas a Ucrania.

El periodista del Washington Post Bob Woodward, en su libro "War" (Guerra) publicado en 2024, informó que Trump tuvo conversaciones directas hasta siete veces con Putin después de que dejó la Casa Blanca en 2021. Cuando se le preguntó si eso era cierto en una entrevista con Bloomberg el año pasado, Trump dijo: "Si lo hubiera hecho, sería algo inteligente". El Kremlin negó el informe de Woodward.

El viernes, Trump dijo que probablemente se reuniría con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski la próxima semana para discutir el fin de la guerra.

Trump dijo al New York Post que "siempre ha tenido una buena relación con Putin" y que tiene un plan concreto para poner fin a la guerra. Pero no reveló más detalles.

"Espero que sea rápido", dijo Trump. "Todos los días muere gente. Esta guerra es tan mala en Ucrania. Quiero terminar con esta maldita cosa".

Con Reuters y EFE

Autor: France 24