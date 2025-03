Norcorea lanza misiles al mar tras inicio de maniobras de EU con fuerzas surcoreanas

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte disparó varios misiles balísticos hacia el mar en su costa oeste, según indicó el lunes el Ejército surcoreano

Los lanzamientos fueron detectados el lunes, indicó el Ejército, que no proporcionó más detalles al respecto.

Los lanzamientos se produjeron horas después de que los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos comenzaran sus ejercicios anuales, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión.

El ejercicio modificado Escudo de Libertad, que combina simulaciones por computadora y entrenamiento en el campo y se extenderá hasta el 20 de marzo. Corea del Norte, que posee armas nucleares, había condenado el plan y emitió un comunicado gubernamental calificando el ejercicio de "acto provocador peligroso" que aumenta los riesgos de conflicto militar.

Las fuerzas surcoreanas y estadounidense suspendieron sus entrenamientos con fuego real mientras Seúl investiga cómo dos de sus aviones de combate bombardearon por error una zona civil durante un ejercicio de calentamiento la semana pasada.

Alrededor de 30 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, cuando dos aviones surcoreanos de combate KF-16 dispararon por error ocho bombas MK-82 sobre una zona civil en Pocheon, una ciudad cerca de la frontera con Corea del Norte. El bombardeo ocurrió mientras las fuerzas surcoreanas y estadounidenses participaban en un ejercicio de fuego real antes de las maniobras principales.

En una conferencia de prensa para periodistas surcoreanos el lunes, la Fuerza Aérea surcoreana repitió su evaluación inicial de la semana pasada de que uno de los pilotos de KF-16 había introducido las coordenadas incorrectas para un sitio de bombardeo.

El piloto no identificado no reconoció el error durante una verificación previa al despegue y, apresurándose para cumplir con el horario programado, no verificó visualmente el objetivo antes de proceder con el bombardeo. El segundo piloto tenía las coordenadas correctas, pero se centró únicamente en mantener la formación con la otra aeronave y lanzó las bombas siguiendo las instrucciones del primer piloto, sin reconocer que se habían desviado del objetivo correcto, según el contenido de la sesión informativa proporcionada a The Associated Press.

El general Lee Youngsu, jefe de estado mayor de la fuerza aérea surcoreana, se inclinó y se disculpó el lunes por las lesiones y daños materiales causados por el incidente, que dijo "nunca debió haber ocurrido y no debe volver a suceder".

Tanto el ejército surcoreano como el estadounidense han detenido todos los ejercicios de fuego real en Corea del Sur tras el incidente. Los funcionarios militares surcoreanos afirman que el entrenamiento de fuego real se reanudará después de completar la investigación en curso sobre el bombardeo y formular medidas preventivas.

El programa Escudo de Libertad es el primer ejercicio conjunto a gran escala desde que el presidente estadounidense Donald Trump comenzó su segundo mandato. Se lleva a cabo en medio de crecientes tensiones con Corea del Norte por sus ambiciones nucleares y su alineación con Rusia en la guerra del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en Ucrania.

Trump, quien se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en tres ocasiones durante su primer mandato, ha expresado su disposición a acercarse a Kim nuevamente para reavivar la diplomacia, que colapsó debido a desacuerdos sobre el intercambio de sanciones lideradas por Estados Unidos contra el Norte y los pasos de desnuclearización del Norte. Pero Pyongyang aún no ha respondido a su oferta y ha continuado su retórica incendiaria contra Washington y Seúl por sus ejercicios militares conjuntos.