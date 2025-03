¿Quién es Mark Carney, el hombre que se convertirá en el próximo primer ministro de Canadá?

TORONTO (AP) — El expresidente del Banco Central Mark Carney se convertirá en el próximo primer ministro de Canadá después de conseguir una aplastante victoria en las votaciones por el liderazgo del Partido Liberal.

Carney, de 59 años, nació en Fort Smith, Territorios del Noroeste, el 16 de marzo de 1965 y se crió en Edmonton, Alberta.

Carney estuvo al frente del Banco de Canadá desde 2008 hasta 2013 y del Banco de Inglaterra desde 2013 hasta 2020. Después de ayudar a Canadá a lidiar con los peores impactos de la crisis financiera de 2008, fue reclutado para convertirse en el primer no británico en tomar las riendas del Banco de Inglaterra desde su fundación en 1694.

En 2020, comenzó a desempeñarse como enviado especial de las Naciones Unidas para la acción climática y las finanzas.

En su momento Carney fue ejecutivo en Goldman Sachs. Trabajó durante 13 años en Londres, Tokio, Nueva York y Toronto, antes de ser designado como vicegobernador del Banco de Canadá en 2003. No tiene experiencia en política.

Carney obtuvo una licenciatura en economía de la Universidad de Harvard en 1988, y una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de Oxford. Al igual que muchos canadienses, jugó al hockey sobre hielo, sirviendo como portero suplente en el equipo de Harvard.

Carney tiene ciudadanía canadiense, británica e irlandesa. Ha realizado labores para mantener únicamente la ciudadanía canadiense, lo cual no es un requisito legal pero se considera políticamente prudente.

Su esposa Diana es británica y tiene cuatro hijas.

Diana, our family: without your support, I wouldn’t be standing here. Without your examples, I wouldn’t have a purpose. Without your love, I wouldn’t have the strength for what lies ahead. pic.twitter.com/JybYpt5785 — Mark Carney (@MarkJCarney) March 10, 2025