Avión de American Airlines se incendia en aeropuerto de Denver (Video)

DENVER, Colorado, EU (AP) — Un avión de American Airlines se incendió el jueves mientras estaba en una puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Denver, lo que llevó a que se desplegaran las rampas para que los pasajeros pudieran evacuar rápidamente.

Un portavoz del aeropuerto informó a varios medios de comunicación que el avión estaba en la puerta C38 cuando comenzó el fuego la tarde del jueves.

BREAKING: An American Airlines plane carrying 178 people appeared to catch fire on the tarmac after making an emergency landing at Denver International Airport Thursday evening, forcing passengers to evacuate by climbing out onto the wing of the plane. https://t.co/gWlirSyILE pic.twitter.com/AOSU1iB24H