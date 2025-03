Ucrania lanza nuevos ataques sobre instalaciones energéticas y militares en varias regiones rusas

MADRID (EUROPA PRESS).- Las fuerzas ucranianas lanzaron nuevos bombardeos contra dos instalaciones energéticas y un almacén de misiles, ubicados en varias regiones rusas, mientras los ataques continúan a la espera de que las partes se pongan de acuerdo sobre el alto el fuego propuesto por el Gobierno de Estados Unidos.

Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) revelaron que durante la pasada noche, drones del Ejército ucraniano han golpeado una estación de gas en la región de Tambov y otra en la de Sarátov.

SBU drones hit two gas compressor stations and a missile depot for the S-300/S-400 systems on Russian territory



We are talking about the Davydovskaya gas compressor stations (Tambov Region) and Novopetrovskaya (Saratov Region) and a field missile depot for the S-300/S-400… pic.twitter.com/XIf8cMjeJT